ENTREVISTA | CONGRESO DEL PP Diego Calvo: «Aposté por Casado para recuperar cosas que no sentíamos desde hace años»

Desde que aterrizó llegado de Madrid, el móvil de Diego Calvo (San Sadurniño, 1975) no para de recibir whatsapps de enhorabuena por su nueva responsabilidad en la calle Génova. Tendrá asiento en el nuevo Comité Ejecutivo del PP, y aunque él dice modestamente que «no es para tanto», su aval como presidente del partido en La Coruña a Pablo Casado no fue menor en la carrera del nuevo líder para alzarse con el triunfo. La relación entre ambos, fraguada «desde hace años» en las Nuevas Generaciones, ahora tendrá continuidad en la cúspide de la formación.

Al final apostó a caballo ganador.

Aposté por recuperar la ilusión en el partido, por recuperar algunas cosas que no sentíamos desde hace años y que habíamos dejado un poco olvidadas. Era una apuesta, a mi modo de ver , segura.

Y aún por encima fue el primer líder provincial en decirlo públicamente. Abrió el camino a los demás.

No sé si eso significa algo. En un determinado momento creí que teníamos que salir, porque en mi provincia me lo preguntaban. Decían: «Oye, tu que piensas, qué quieres hacer». Y la verdad es que había una gran coincidencia entre todos los compromisarios y los representes de los ayuntamientos con lo que yo pensaba. En este caso, un líder en la provincia debe de, ante las preguntas de su propia gente, no la de los medios, debe de decirles cómo ve el estado del partido y qué le gustaría. A partir de ahí, que cada uno apoye lo que considera oportuno.

¿Qué vio en Casado que no veía en Santamaría?

Sobre todo, una relación. A Pablo lo conozco desde hace años, de la etapa de Nuevas Generaciones. Siempre ha tenido las cosas muy claras. Con él he compartido muchas tertulias y muchos ratos hablando sobre como veíamos la situación en el partido y la situación general en España. Coincidíamos en el 90 por ciento, hasta en lo que queríamos hacer, y a veces incluso por responsabilidad el partido no tomaba esas decisiones. Llevamos compartiendo esas charlas desde hace mucho tiempo. Y cuando se presentó vi una oportunidad para que el partido fuera mucho más ágil, recuperar la ilusión y estuviéramos más pegados a los ciudadanos.

¿Cómo lo recuerda?, ¿ya se le veían trazas del líder que es hoy?

Pablos siempre fue una persona muy dinámica, un líder dentro una comunidad con importante numero de afiliados y siempre ha estado muy presente en distintos sitios. Para mi era una de esas personas que sabes que algún día iba a tener responsabilidades. Era una apuesta segura en ese sentido.

Dijo al final del congreso, «como sabemos en Galicia, aquí no sobra nadie», ahora que tendrá un asiento en la ejecutiva de Casado, ¿cuál es la receta de la integración?

En primer lugar, abrir las puertas. Que aquí no sobra nadie, que es necesaria su participación, y también su opinión. Los equipos son buenos cuando lo compone gente buena, y en la otra candidatura hay gente muy buena. Los posicionamientos se debaten primero en casa y se llega a una conclusión. Nadie suele tener el 100 por 100 de la razón siempre. Entre todos hay que conseguir estar presentes y tener mejores resultados. En al provincia llevamos meses intentando aunar a gente que en algún momento fue del PP y que por distintos motivos se fueron a partidos independientes o abandonaron el partido. Es fundamental recuperar viejas heridas, a veces enfados persona. No tiene sentido. No nos puede separar un posicionamiento personal o una mayor o menor simpatía. Lo importantes es por qué estamos en política y para qué estamos en política.

Este proceso casi de campaña por duplicado, con figuras muy destacadas batallando entre sí…¿era la prueba de fuego para la democracia interna para el PP?

Era un paso pendiente. En el PP tenemos convicciones profundamente democráticas. Pero es cierto que nos faltaba dar ese paso de unas primarias, un paso al que nos estábamos acostumbrados en esta manera. Creo que nos ha venido bien. Hemos demostrado que somos un partido moderno, profundamente democrático, y fíjese que hoy, en el inicio de sesión de la mañana, había como dos hinchadas cantando los nombres de los candidatos y mirabas y decías: qué profundo respeto hay entre todos. Era como si fuese una fiesta. A mí me alegró comprobar que ante todo hablábamos de dos personas de partido, que creen y aseguran que lo mas importante del partido. Fue una prueba de fuego que hemos superado con muy buena nota.

¿Qué le dice a los que piensan que esta es la victoria del pacto de perdedores?

Bueno, las segundas vueltas son así. El que opina eso no sabe lo que es una segunda vuelta. En todos los países donde hay segundas vueltas, en la primera se hace una criba y en la segunda se escoge al presidente, como en Francia. Entiendo que la gente no estuviese acostumbrada y entiendo que alguien pueda decir eso, pero cuando lo entienda su opinión cambiará.

Personalmente para usted, es todo un espaldarazo en su trayectoria como líder provincial, ¿o no lo ve así?

No lo veo así, sinceramente, creo que los que tenemos la responsabilidad de estar al frente de una organización intentamos hacer lo mejor posible y en este momento fue una decisión casi llevada en volandas en todos los afiliados. Ha demostrado que somos un partido moderno, que ha demostrado querer hacer las cosas de otra manera, y que vemos las cosa de manera disitnto a como se hacían hace 20 o 30 años. Es un espaldarazo a todos ellos.

Se considera a Casado más escorado a la derecha, y en La Coruña su respaldo ha sido casi unánime, ¿eso quiere decir que la provincia también está escorada a la derechas?

Creo que os que dicen que está escorada a la derecha es que no les gusta, y que intentaron criticar para manchar o entorpecer su opción. Lo explicó muy bien Pablo: oye, estar a favor de la familia no es estar en la familia. Todos queremos la vida, en fin, hay una serie de cosas que se intenta asignar como que es derechas y no es verdad. A mí no me preocupa ser derechas, yo lo que no soy es un populista, ni un independentista. Soy una persona de centro-derecha y me siento profundamente representado por Pablo.

Ahora tocan municipales y manos a la obra

Nosotros llevamos ya un año. No estábamos esperando. Llevamos un año trabajando en los distintos ayuntamientos, hablando con los equipos para buscar las personas mas adecuadas e intentando concienciar en aquellos ayuntamientos para decir que, o nos arreglamos, o no vamos a conseguir nada si vamos por separado, y creo que va a dar sus frutos. Que o nos arreglamos y no vamos a conseguir nada. Ahora nos quedan un par de semanas para cerrar los últimos candidatos y estar en disposición de presentarlos. A partir de ahí, empieza lo mas difícil. Cada candidato tiene que hacer un equipo, una buena candidatura y un buen trabajo en estos meses que le quedan.