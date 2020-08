Violencia machista Detenido por violencia de género en Vigo: «no puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener» En Vigo se produjo otra detención después de que un joven arrastrara por los pelos a su mujer para echarla de casa

Violencia machista a plena luz del día en las calles de Vigo. Un hombre ha sido detenido por propinar una paliza a su mujer el domingo en la Avenida Ramón Nieto.

Según el testimonio de la víctima, ella había ido a comer con unos amigos, y al regresar su marido comenzó a darle golpes en la cabeza con la mano y patadas. Pero la agresión no quedó ahí: acto seguido, el agresor la cogió por los brazos y la arrojó contra la reja de un bar, hasta que unos viandantes la auxiliaron y se interpusieron para que parara la paliza.

Aunque parezca mentira, lo sorprendente de los hechos no termina ahí: después de recibir el aviso de otra persona, los agentes procedieron a la detención del agresor, que se quejó: «Es mi mujer. No me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener», se sorprendía, según informa la Policía y recoge Ep.

La mujer afirmó que no era la primera vez que ocurría ese tipo de agresiones aunque nunca antes había denunciado ese tipo de conductas a las autoridades.

El agresor, de 44 años y que responde a las siglas de J.M.R.S, es natural de Oviedo, aunque reside en Vigo.

Arrestado tras darse a la fuga en Tui

Un hombre ha sido detenido tras agredir en Tui (Pontevedra) a su pareja, que precisó asistencia médica como consecuencia de los hechos, y darse a la fuga.

Fuentes del Ayuntamiento pontevedrés han detallado que el suceso tuvo lugar este sábado, cuando la Policía Local y la Guardia Civil fueron contactadas por un supuesto caso de violencia de género.

Tras desplazarse al lugar, los policías trasladaron a la víctima al Punto de Atención Continuada (PAC) de Tui. Mientras, agentes de la Benemérita localizaron y detuvieron al presunto agresor, que se había dado a la fuga.

Posteriormente, la mujer denunció a este hombre por los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad pontevedresa.

Detención en Vigo

Un joven ha sido detenido acusado de echar de casa a su esposa de madrugada arrastrándola del cabello, informó la Policía Local.

El detenido, identificado como J.A.G., de 21 años, natural de Vigo, fue denunciado por la esposa, quien manifestó a los agentes que desde hace varios días no acudía a la vivienda de ambos en la calle de Penis.

Sin embargo, el domingo regresó a la vivienda de madrugada y la agarró del cabello arrastrándola para sacarla del domicilio mientras la amenazaba con abrirle la cabeza.

La joven añadió que su marido la soltó y se fue cuando ella amenazó con llamar a la Policía para denunciar el maltrato, que ha indicado que es una práctica habitual.

La semana pasada, cuando la joven se negó a darle dinero, su pareja le dio un puñetazo en la espalda y dos en la cara y la amenazó con unas tijeras, afirmó, aunque afirmó que nunca lo había denunciado por miedo, ya que la amenazó con matarla si era detenido por su causa.

Tras esta entrevista, los agentes localizaron al joven en la confluencia de las calles Cataluña con Monforte de Lemos y procedieron a su identificación.

Tras reconocer que venía de la calle de Penis, dijo no haber vivido tenido pelea alguna y aseguró que estaba convencido de que si llamaban a su mujer ella no iba a denunciar, tras lo cual los agentes procedieron a su detención.

Violencia de género en un hotel

Un hombre ha sido detenido en la madrugada del pasado domingo por un delito de violencia de género como presunto autor de una agresión a su pareja en un establecimiento hotelero en Santiago de Compostela.

Según ha informado la Policía Local de Santiago, los hechos sucedieron sobre las 6,50 horas de este domingo pasado en un establecimiento hotelero ubicado en la calle Alfredo Brañas de Santiago.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local a requerimiento de una mujer por una agresión de su pareja. La víctima fue atendida por el 061 y trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

La mujer ha presentado denuncia en comisaría y los agentes ha procedido a la detención del presunto autor de los hechos y a tramitar las diligencias oportunas.

Por otra parte, a las 21,08 horas del pasado sábado la Policía Local procedió a realizar diligencias a raíz del quebrantamiento de una orden de alejamiento en una vivienda en la calle Travesa de Lamas de Abade.