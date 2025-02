La desesperada búsqueda de hogar de dos perros por el cáncer terminal de su dueño

Res y Tango, dos perros coruñeses de siete y ocho años, buscan casa. Sus vidas han cambiado por completo desde que a su dueño le detectaran un cáncer terminal que le ha obligado, en los últimos quince días, a estar hospitalizado. Ahora, Astrid , una amiga de la familia, les busca un nuevo hogar en el que «sigan viviendo felices y juntos, como lo han hecho hasta ahora», explica emocionada para este diario. No contempla otra opción que no sea la adopción conjunta , porque no quiere «que lo perros sufran más de lo que ya lo han hecho», reitera. «Ellos necesitan un hogar y yo he prometido a la familia que lo voy a conseguir, aunque ahora, a raíz del mensaje que ha publicado la asociación « SOS Abuelos » me llama mucha gente interesada por los perritos», admite.

Astrid se refiere a una petición de asilo enviada a través de la red social Twitter, en la que explican el drama que están viviendo esta pareja de perros que nunca se han separado. «Solo me queda escoger lo más complicado: la familia con la que sé que estarán bien y que pasearán mucho, como lo han hecho hasta ahora», reitera. «Además, necesito encontrar a una buenas personas, queremos seguir teniendo contacto con Res y Tango, no queremos despedirnos de ellos », añade.

CORUÑA AYUDA!!Por favor



Su dueño lleva ingresado más de dos semanas por un cáncer terminal, se muere,ellos a la perrera

7/8 años, cariñosos,dóciles. Chipados y con todas sus vacunas

El hombre está desgarrado sabiendo que sus perros no van terminar bien



686 73 28 73. Astrid pic.twitter.com/omxlH78vC5 — Sos Abuelos (@SosAbuelos1) February 6, 2020

El tweet parece haber calado fuerte entre los usuarios de la red social. Un aluvión de comentarios se han ido acumulando en apenas unas horas, todos ellos con la intención de ayudar a esta familia, que llevaba más de 3 meses buscando un hogar para los perros. Parece que el tweet se ha vuelto viral con más de 2.000 «retweets» 689 «me gustas» , todo por ayudar a esta familia. Los usuarios intentan que el caso llegue a todas las personas posibles, porque «así el hombre podrá estar por fin tranquilo», reza una de las respuestas. También otros aseguran que quieren adoptarlos o que conocen a alguien que pueda hacerlo.

Por otro lado, Astrid quiere mandar otro mensaje de ánimo para todos aquellos perros que no encuentran asilo. «No solo quiero reivindicar la necesidad de Res y Tango, quiero recalcar que hay que concienciar a la gente para que acojan a aquellos que no tienen la misma suerte o las mismas facilidades, empatizar con ellos», sentencia.