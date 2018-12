GALICIA Descubren un fósil que adelantaría 50 millones de años el origen de la flores Darwin ya se refería a este fenómeno como «el abominable misterio», según investigadores vigueses

Dos paleontólogos de la Universidade de Vigo (UVigo) forman parte del equipo internacional, coordinado por el investigador Xin Wang de la Chinese Academy of Sciences (Academia china de la Ciencia), que ha descubierto un fósil que adelantaría 50 millones de años el origen de la flores.

José Bienvenido Diez y Manuel García Ávila, investigadores del Grupo XM-3 Basan de la UVigo, colaboran en el artículo 'An unexpected noncarpellate epigynous flower from the Jurassic of China' ('Una flor inesperada del Jurásico en China') que ha publicado la plataforma eLife. En este texto, se explica el hallazgo de especies fósiles de una flor denominada 'Nanjinganthus dendrostyla', que se remontan al Jurásico inicial, es decir, a hace más de 174 millones de años.

El descubrimiento de los fósiles de esta flor en China adelanta el origen de las flores a 50 millones de años antes de lo que se pensaba hasta ahora. «El descubrimento de 'Nanjinganthus' supone la necesidad de reformular la historia evolutiva de las plantas. Clásicamente de aceptaba que las primeras angiospermas aparecían a finales del Cretácico Inferior (alredor de 130 millones de años)», ha explicado José Bienvenido Diez.

El abominable misterio de Darwin

Este paleontólogo también ha recordado que Darwin ya se refería a este fenómeno como «el abominable misterio», por la diversificación que de forma explosiva y en un corto período de tiempo presentaban las angiospermas. Aunque hasta la fecha se pensaba que las angiospermas tenían una historia de no más de 130 millones de años, con anterioridad a la publicación de este trabajo algunos autores ya apuntaron a la posibilidad que ahora sugiere el hallazgo de los fósiles de la 'Nanjinganthus dendrostyla', según han manifestado los paleontólogos de la UVigo.