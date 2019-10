GALICIA Descubre que su marido desaparecido llevaba una semana en el depósito de cadáveres La mujer del vigués desaparecido la pasada semana denuncia que nadie hubiese comprobado sus huellas dactilares antes, pese a que ella había advertido a la Policía de su desaparición

La desaparición de un vigués de 47 años la pasada semana en Madrid se ha resuelto de la peor de las maneras. El cuerpo sin vida de Juan Carlos G.V., natural de Redondela (Pontevedra), y que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 5 de octubre, ha sido localizado en un depósito de cadáveres de la capital. Según el personal que telefoneó a su mujer, el cuerpo fue hallado en un sendero en Madrid, sin signos aparentes de violencia. La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo fue la encargada de contactar con la mujer más una semana después de que se interpusiera denuncia por la desaparición, para informarla de que el cadáver fue encontrado por una señora al día siguiente de dicha desaparición.

El fallecido, que no llevaba documentación, fue trasladado al depósito y allí ha permanecido durante más de una semana a espera de que alguien lo reclamase. Su mujer ha lamentado que no se le hubiera identificado antes, o que no se le notificase antes la aparición del cuerpo. «No lo entiendo, porque se pudieron comprobar sus huellas dactilares, y tenía una mancha en la piel muy característica. Además, había denuncia de desaparición», ha señalado.

Juan Carlos G.V. estaba viviendo en Madrid por motivos laborales (trabajaba en una obra como escayolista). El pasado 5 de octubre, sus compañeros lo dejaron cerca de la vivienda que compartía, en el barrio de Canillejas y, a partir de ese momento, se le perdió la pista. Su documentación fue localizada en su domicilio madrileño y su teléfono móvil estaba apagado.