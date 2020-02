La Coruña «Dejadle, que no es este»: la espeluznante paliza por error que ha dejado sin poder moverse a un hombre Los hechos sucedieron el lunes por la noche. La víctima, de 51 años, fue objeto de un brutal ataque por parte de «cuatro o cinco» individuos que se prolongó entre cinco y diez minutos

Un hombre de 51 años fue víctima esta semana de una feroz paliza que se alargó «durante cinco o diez minutos» hasta que uno de sus agresores se dio cuenta de que no era la persona a por la que iban. Sucedió en La Coruña el lunes por la noche, hacia las tres de la madrugada. El hombre, camarero de profesión, cerró el bar en el que trabajaba y volvía a casa cuando «de repente noté un golpe seco en la cabeza, por detrás», según relató ayer a «La Voz de Galicia». «Caí y entonces comencé a recibir patadas y más puñetazos. No sé cuanto tiempo fue... Para mí fueron cinco o diez minutos. Yo trataba de protegerme como podía», añade.

Tras largo rato siendo objeto de un execrable ataque, uno de los verdugos dio al resto de esbirros la orden de que se detuvieran. «Dejadlo, dejadlo, que no es este», dijo, y con las mismas se dieron a la fuga, dejando al hombre tirado en la calle lleno de heridas y magulladuras. Se levantó lo mejor que pudo y finalmente fue trasladado a un hospital de La Coruña. Una vez allí, el parte de lesiones no escatimó en secuelas: dos costillas rotas, tabique nasal desviado, abrasiones y contusiones en distintas partes del cuerpo, heridas en un ojo, el codo y el brazo... Una brutal lista de heridas, en definitiva, que le han obligado a guardar cama para recuperarse desde entonces. «Me duele todo el cuerpo, no puedo moverme», asegura.

Luis, que así se llama, no ha podido identificar a sus agresores, pero está casi seguro de que eran «cuatro o cinco». «Era de noche y estaba muy oscuro. Además, nadie pasó por allí», lamenta. También explica que nunca había recibido amenazas de ningún tipo. «No tengo enemigos. Fue un error, y por desgracia, me tocó a mí», sentencia.