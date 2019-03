CONGRESO LQDVI Cuatro relatos de superación: «Sin dos pies soy más feliz que antes» Arranca en La Coruña el congreso Lo que de verdad importa con la participación del actor Jesús Vidal

Patricia Abet @abcengalicia Santiago Actualizado: 15/03/2019 10:04h

Su discurso en la pasada edición de los Premios Goya emocionó, sensibilizó y concienció a partes iguales. Porque desde el escenario, el actor Jesús Vidal supo poner nombre y apellido —literal— a todas las personas que lo habían ayudado en su difícil camino hasta hacerse con el reconocimiento al actor revelación del año. «Inclusión, diversidad y visibilidad» fueron las palabras seleccionadas por Vidal para reclamar iguales derechos para todas las personas, tengan la discapacidad que tengan. Y en esta lucha, no dudó en ponerse como ejemplo. Con una discapacidad visual del 90 por ciento por una miopía patológica y ceguera total en el ojo derecho, este leonés de 44 años concluyó su discurso con una afirmación que no dejó indiferente a su público: «Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, para que tenga unos padres como vosotros. Muchísimas Gracias».

Esta mañana, en La Coruña, Vidal volverá a tocar la fibra de los 1.500 jóvenes que lo escucharán en el marco del congreso «Lo que de verdad importa» que promueve la Fundación María José Jove con una exposición en la que pondrá el acento en la importancia de valores como el respeto y la igualdad. Para acercarse a los más jóvenes de la casa, el actor de la película Campeones —también ganadora de un Goya— apelará a la importancia de la cultura y el cine. Porque, según sostuvo en la rueda de prensa previa de ayer, «el arte crea belleza y en este caso —con la película de Fesser— he podido transformar el mundo». Junto a Jesús Vidal se sentarán el resto de invitados al congreso de este año, un elenco de ponentes que comparte el instinto de superación y la solidaridad con la que encaran su día a día. Es el caso de Lucía Lantero, que decidió irse a Haití, después del terremoto de 2010, para ayudar a reforestar la zona. Lo que iban a ser unos meses se convirtió en un proyecto vital enfocado a ayudar a los niños que viven en la zona sur del país. Junto con otro compañero francés, creó «el mayor orfanato del sureste del país», según reveló ella misma en la presentación ante los medios de ayer. «Cuando hay amor sacas fuerzas», afirmó.

La historia de Lucía, que también tratará de abrir un nuevo horizonte vital a sus oyentes, conecta en muchos puntos con la de Sara Andrés, una joven profesora de primaria y atleta española que en 2011, tras un accidente de tráfico, perdió sus piernas. Para esta deportista, el accidente sufrido hizo «aflorar» todos sus sentimientos y se armó de valor para «ser feliz». «Aunque parezca mentira, sin dos pies soy más feliz que antes», manifestó tajante a los asistentes a la rueda de prensa.

Un año para ahorrar mil euros

Por su parte, Kenneth Iloabuchi, que llegó a España en patera y poco a poco fue construyendo su vida hasta que en el 2013 se ordenó sacerdote, contará su experiencia desde que abandonó su aldea hasta que puso su vida a salvo. Este hombre huyó de su país, Nigeria, con la esperanza de «buscar una vida mejor»; pero durante el trayecto fue engañado por las mafias y pasó tres años atrapado entre Argelia y Marruecos hasta que en 2010 consiguió embarcar en una patera para llegar a España. A los jóvenes asistentes, Iloabuchi quiere, además de contarles su experiencia, hacerles ver cómo es la situación que aún a día de hoy se vive en África. «Para recaudar 1.000 euros en África tienes que trabajar un año y medio, ganando un euro o 40 céntimos al día», manifestó ayer. Las conferencias de estos cuatro supervivientes arrancarán esta mañana en el Palexco coruñés en el entorno de las 9 horas. Quienes lo deseen podrán seguir las charlas a través de la web de la fundación en tiempo real.