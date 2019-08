SINIESTRO «El cráneo reventado»: el protagonista de un aparatoso accidente en Lugo alardea en las redes sociales Subió un vídeo todavía en el hospital después de destrozar el coche de gran cilindrada que acababa de estrenar

«Un día me duró, pero me la gocé. K me kiten lo bailao. El cráneo reventado». Así alardeaba el protagonista de un aparatoso accidente de tráfico que se produjo el pasado fin de semana en Lugo, en la Ronda da Muralla, cuando un vehículo de gran cilindrada terminó empotrado contra una valla a tal velocidad que el motor salió despedido y aterrizó sobre el césped de la icónica muralla lucense.

El autor de esta acción temeraria, J.N.S., no dudó en acudir a sus redes sociales para subir un vídeo en el que quiso dejar constancia de que ni mucho menos se arrepentía de haber puesto en peligro su vida y la de su acompañante, de 18 años, como la del resto de conductores, o de haber destrozado el coche que había estrenado unas horas antes. Deja clara constancia de su actitud el mensaje en Instagram que recogen medios como El Progreso.

Un vídeo donde aparece con la cabeza vendada, como resultado del impacto, y vestido con el pijama del hospital donde fue trasladado. Unas horas antes subía otro vídeo en el que presumía del coche que estaba estrenando, y que solo duraría unas horas en perfecto estado. La Policía Local, también según El Progreso, está investigando si J.N.S. participaba en una carrera con otro coche en el momento del accidente.

A pesar de que éste fue muy aparatoso, ni el conductor ni el acompañente sufrieron lesiones de consideración. De hecho, no tardaron demasiado en recibir el alta hospitalaria. En su canal de YouTube, J.N.S. subió este sábado un nuevo vídeo, en el que aparece cantando, bajo el título «Vivirlo».

Su cuenta de Instagram, aunque es privada, ofrece algunas pistas de su forma de pensar, con mensajes como «No sigo ordenes soi mi propio jefeeee!!!» (sic) y «No figth no life!!» («Sin lucha no hay vida»).

Largo historial delictivo

No es la primera vez que J.N.S. y su gemelo se ven involucrados en incidentes de diversa índole. De hecho, su historial delictivo es abultado. Según El Progreso, ambos fueron detenidos hace dos años por agredir y disparar con un arma de fogueo a un joven, y apenas unas semanas antes habían sido identificados por participar en una batalla campal en una cervecería.

J.N.S., además, llegó a declarar en el juzgado por apuñalar a otro joven durante un botellón en el año 2015. Junto a su hermano, un viejo conocido de la Policía de Lugo que ha añadido una nueva muesca a su historial con un accidente del que ahora presume como si fuera una hazaña.

Pudo haber terminado muy mal, pero él no lo ve así: «K me kiten lo bailao».