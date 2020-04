Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 01/04/2020 20:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En línea con lo anunciado ayer por el presidente de la Xunta, el futuro hospital de campaña de La Coruña estará listo «en unos días», según corroboró este miércoles el gerente del área sanitaria coruñesa, Luis Verde Remeseiro, durante una visita a EXPOCoruña, donde se ubicará el centro de refuerzo -que contará con entre 200 y 300 camas- ante la pandemia de coronavirus. Como avanzó Alberto Núñez Feijóo, se echará el resto desde el Sergas para que esté instalado «este fin de semana o a principios de la semana que viene». Verde Remeseiro no dio una fecha concreta, pero sí precisó en declaraciones a los medios que no transcurrirán «muchos» días antes de que quede preparado, según confirmaron fuentes de la gerencia coruñesa a ABC.

En cualquier caso, el responsable de área hizo hincapié en que la instalación de este hospital de campaña obedece a una medida preventiva. Nada más lejos de ser una respuesta a un «colapso» que en el CHUAC no se ha producido. Pero el Sergas, nunca mejor dicho, se cura en salud. El centro quedará listo por si fuera necesario, al igual que en Santiago, donde el Multiusos do Sar se adaptará para sumar de 100 a 150 camas extra. Si bien Feijóo reconoció que es «más urgente» habilitar este plan de contingencia en la ciudad herculina, Verde Remeseiro transmitió su confianza en que la presión asistencial no acabe desbordando la capacidad del sistema hospitalario coruñés.

De ser finalmente necesario, el Sergas dispondrá de un centro de refuerzo al que derivar pacientes en el recinto ferial, ubicado a menos de 10 minutos del CHUAC, junto a una de las arterias de la urbe, la avenida de Alfonso Molina, y perfectamente conectado con el centro de la ciudad. EXPOCoruña cuenta con 19.000 metros cuadrados de espacio interior y 8.000 de espacio exterior, así como un aparcamiento propio de 550 plazas, según información que facilita la organización del espacio ferial.

Desde el consistorio que encabeza la socialista Inés Rey se traslada plena voluntad de colaboración en aquello que sea necesario. «Estamos esperando a que nos digan en qué les podemos ayudar o qué personal necesitan», apuntaron fuentes municipales a Ep. Por lo de pronto, ayer el gerente del área coruñesa supervisó en primera persona, junto al director de procesos asistenciales, Antón Fernández, la marcha de los trabajos para dejar listo el hospital de campaña. Trabajos que avanzan al ritmo previsto.

La otra prioridad

En paralelo, el otro gran foco de preocupación continúan siendo las residencias sociosanitarias, especialmente las de la tercera edad, que de acuerdo con el último balance de la Consellería de Política Social acumulan 393 usuarios afectados, con el fallecimiento de 30 ancianos internados en estos centros. Una cifra que representa una cuarta parte del total de decesos en Galicia por coronavirus. Los principales vectores, los primeros centros intervenidos por la Xunta: DomusVi Cangas, con 108 contagios y cinco muertes, y DomusVi Barreiro en Vigo, con 72 y cinco. La mayor tasa de letalidad se da en el centro de San Lázaro, en Santiago, con 23 casos y siete óbitos, mientras que en El Portazgo, en La Coruña, han perdido la vida cinco personas con 38 positivos.

Además, según el recuento de la Consellería que encabeza Fabiola García -que este viernes comparece junto al vicepresidente Alfonso Rueda ante la Diputación Permanente del Parlamento autonómico-, han resultado infectados por Covid-19 un total de 128 trabajadores de centros de mayores. En el caso de los centros de personas con discapacidad, 37 usuarios -25, más de la mitad, solo en el CAPD Redondela- dieron positivo, casi tantos como empleados: 31.

En el plano logístico, este miércoles quedó lista la residencia de tiempo libre de Patos, en la localidad pontevedresa de Nigrán, próxima a Vigo, para asumir residentes de los dos centros de la tercera edad más castigados por el virus, los de Cangas y Barreiro. A este centro irán destinados aquellos usuarios que den negativo en dos test consecutivos. La realización de pruebas tiene carácter prioritario en estos centros, como confirmó también Feijóo en su comparecencia del martes.

Según explicó la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, a partir de este jueves se irá produciendo el traslado hacia la residencia de Nigrán, de titularidad autonómica, recogió Efe. El martes se iniciaron los trabajos de limpieza y este miércoles se procedió a desinfectar las instalaciones. Además, se ha contratado personal. Constantino Piñeiro gestionará los centros intervenidos, convertidos en residencias integradas.