Coronavirus Galicia Sanidade prefiere «pecar de prudentes» con la «desescalada»: los resultados aún no son los esperados El conselleiro admite preocupación con Vigo y «optimismo» con Santiago; Verín verá aliviadas las restricciones en cuestión de días

Llamamiento a la prudencia y, de paso, a la «paciencia». El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha tenido que atajar nuevamente este sábado un buen ramillete de preguntas inquiriendo por cómo será la «desescalada» tras las duras restricciones impuestas en las principales poblaciones gallegas, y que estarán en vigor, al menos, hasta el 4 de diciembre, ante la segunda ola del coronavirus. «Preferimos pecar de prudentes», ha subrayado el titular de Sanidade durante un acto celebrado el hospital universitario de Santiago (CHUS).

Comesaña ha admitido sin ambages que «en líneas generales, los resultados todavía no están siendo los que todos esperábamos» cuando se cumplen dos de las cuatro semanas de período de vigencia de las restricciones duras (cierre perimetral y de hostelería, reuniones de convivientes). «En general tenemos áreas donde vemos con preocupación que no se consiguen esos objetivos, a pesar de la dureza» de las medidas. De ahí que se pida no bajar la guardia a la población, un «esfuerzo adicional».

Aún sin entrar en detalles, el conselleiro anticipa que el plan de desescalada que perfila la Xunta buscará ser «lo más homogéneo posible», aunque probablemente tendrá «un perfil de aplicación en zonas urbanas y otro en zonas no urbanas». Sí deja claro que «no necesariamente» seguirán todos los concellos (en estos momentos, 69) con limitaciones duras los pasos de Carballiño, que no solo sale de este listado, sino que ha servido de modelo para implantar esas medidas a más del 60% de los gallegos. Carballiño «tiene unas circunstancias peculiares», advierte el titular de Sanidade, «no es extrapolable» su situación a la de otros municipios, por su población, situación en la comarca, estructura, etc.

Preguntado por casos concretos, sobre el área de Vigo ha comentado Comesaña que «preocupa» que todavía no se esté dando, en la medida que se esperaba, una disminución de casos con la consiguiente rebaja en la presión asistencial, si bien se ha producido una «frenada» en el crecimiento de contagios. En cambio, en el caso de Santiago hay un «optimismo prudente», con lo que no es descartable que se alivien restricciones el 4 de diciembre.

Antes se dará, previsiblemente, en Verín, donde el conselleiro pide «esperar un poco más, no mucho más», porque «en los próximos días podrán disfrutar» del «mismo» tratamiento que Carballiño. Como ha recordado Comesaña, si bien están «en la línea correcta», comenzaron más tarde que sus paisanos, por lo que aún se encuentra este concello «un poco más retrasado» en la necesaria mejora de parámetros para levantar las restricciones duras. Pero llegará pronto.