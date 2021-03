Desescalada ante el Covid Coronavirus Galicia: el puente de San José se salda con cerca de 1.000 propuestas de sanción La Xunta aboga por avanzar con «mucha prudencia» con la desescalada y lamenta que persistan los «incumplimientos»

Si se asume como una suerte de ensayo general de cara a la Semana Santa, el puente de San José deja datos reveladores: casi mil propuestas de sanción como resultado de los controles llevados a cabo por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en Galicia entre el viernes 19, Día del Padre, y el domingo 21 de marzo. Por una parte, la Delegación del Gobierno comunicó este lunes que en los 2.686 dispositivos de control de las medidas sanitarias antiCovid, que llevaron a cabo 3.323 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, resultaron identificadas 34.784 personas y se controlaron 20.995 vehículos. Como resultado de estos controles, los agentes efectuaron 721 propuestas de sanción.

Desde la Delegación del Gobierno se recordó que en las últimas reuniones del Centro de Coordinación (Cecor) se acordó priorizar la vigilancia del cierre perimetral de la Comunidad, así como las zonas donde se ubican las segundas residencias, comarcas costeras y áreas más turísticas. Los controles fueron intensos en localidades como Sanxenxo. En el Salnés, por ejemplo, los carteles indicativos avisaban con profusión de estos dispositivos.

En paralelo, se concedió también prioridad la vigilancia de la hostelería, sector en el que se ha hecho especial hincapié en la desescalada tras la tercera ola del Covid. Entre el viernes y el domingo, especifica la Delegación del Gobierno, se desarrollaron 2.433 en este tipo de locales (bares, cafeterías y restaurantes), que resultaron en 143 propuestas de sanción. Sumadas a las otras 721, arrojan 864.

Pero no acaba aquí el balance del puente de San José. Porque, por su parte, la Policía Autonómica cursó más de un centenar de denuncias, concretamente 103, entre el jueves y el domingo. De tal forma que, en total, se rozó el millar de sanciones, con 967. En el caso del cuerpo autonómico, desde Vicepresidencia primera se detalló a ABC que en los 147 dispositivos y 366 inspecciones de consignaron 39 infracciones por incumplir el uso de mascarilla; 34 por fumar sin distancia, 24 por no respetar el toque de queda; dos denuncias por reunirse con no convivientes, más otras dos por ausencia de cartelería QR en locales de hostelería; y sendas infracciones por mesas sin precintar y violar el cierre perimetral.

Semana Santa

Recién rebasado el puente, se le preguntó este lunes al vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, por la Semana Santa y un posible mayor aperturismo en la hostelería, que vio la semana pasada cómo la Xunta, de la mano del comité clínico, decidía ampliar el horario de apertura —salvo en concellos con restricciones máximas— hasta las 21 horas; y los aforos, en la inmensa mayoría de municipios, hasta el 50% en interior y 75% en terraza. Y la respuesta de Rueda, desde Lugo, resultó reveladora: «Vamos a ir con mucha prudencia».

El número dos del Gobierno gallego valoró que en «general» la ciudadanía «cada vez está más concienciada de que hay que cumplir las normas», pero, por «desgracia», los números refrendan que «se siguen produciendo incumplimientos, a veces muy evidentes». «No hay más que darse una vuelta por algunos sitios», apostilló Rueda, quien volvió a hacer un «llamamiento a la gente a que seamos todos responsables» y «nos demos cuenta de que las normas sanitarias están para cumplirlas» y «en ningún caso para saltarlas».

«Mucha prudencia», insistió Rueda ante los medios de comunicación. «Vemos lo que está pasando en muchos sitios de Europa», así como en España, donde «algunas comunidades autónomas» están «estancadas o empezando a subir contagios». En el caso de Galicia, por el momento las cifras revelan que se contiene la temida aparición de una cuarta ola. Con datos del domingo a las 18 horas, los nuevos contagios marcan 103, frente a los 107 de la víspera, y los casos activos anotan 2.481 (-38). Los pacientes Covid en planta siguen siendo 215, pero en UCI pasan de 51 a 49. La cara más amarga: los 2.320 gallegos que han fallecido a causa del virus.

No varía su recetario la Xunta: ir «dando pasos poco a poco», siempre hacia delante, machacó el discurso Rueda. En lugar de lanzar las campanas al vuelo con la Semana Santa, lo que hará el Gobierno gallego es «escuchar lo que dice el comité clínico» en su reunión de esta tarde y «después tomar decisiones». Pero con cautela. Y con una idea muy clara: «Nuestro objetivo es el verano. Ni esta semana ni la siguiente, aunque sea Semana Santa. Hay que tener un verano mínimamente normal y para eso no conviene precipitarse», proclamó.