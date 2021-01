La situación más «crítica» de toda la pandemia Coronavirus: Galicia da por hecho que se batirá el máximo de ingresados de abril No se ve el límite aún a la tercera ola y se pone sobre la mesa cerrar la hostelería, con el foco encima de las ciudades con peor situación

No hay meseta, ni pico. Los contagios siguen creciendo, una situación que es ya la más «crítica» de las tres olas vividas hasta la fecha, «un momento muy delicado» que sigue «preocupando» mucho a los responsables autonómicos. Tanto es así que ya se asume por parte del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que los ingresados de estos próximos días serán más que el pico de la primera ola en centros sanitarios, que llegó los primeros días de abril.

En una entrevista en la Radio Galega, Comesaña ha reconocido que «todo hace indicar» que, efectivamente, se alcanzarán y superarán los 1.107 de abril. Las UCI están a 27 pacientes de llegar a su propio pico y las cifras de planta son solo inferiores en 23. En conjunto son 1.066 ingresados, un incremento de 99 este domingo que rompe la barrera del millar. Con todo, la Xunta insiste que ese pico no es el pico de camas disponibles en la Comunidad, con los centros asistenciales en el nivel de los cuatro disponibles, llegando en último caso a extremos como pueden ser los hospitales de campaña.

El conselleiro ha vuelto a pedir tiempo para ver el efecto de las medidas, que «sabemos que tardan un tiempo en producir resultados», pero ya avanza, como hizo el propio presidente autonómico, que este lunes vendrán más en el comité clínico. Cuestionado por un cierre general de la hostelería, no lo ha descartado, pero sí ha sido más claro centrándose en tomar esa medida en próximos días en las grandes ciudades con peores incidencias.

Y es que en la actualidad hay tres localidades con más de 1.000 de incidencia acumulada con la hostelería cerrada: Viveiro, Arteixo y Xinzo. «Si mira los datos de las ciudades gallegas, de las grandes, es fácil pensar que en poco tiempo en una ciudad grande estemos en datos cercanos de 1000. Estamos hablando de ciudades que están muy por encima de 10.000 habitantes y con valores de incidencias cerca de mil va a ser muy difícil no tomar medidas equivalentes«. Todas las ciudades gallegas están ya encima de los 250 casos por 100.000 habitantes, al superar Lugo este domingo esa barrera, pero hay algunas como La Coruña con las cifras absolutamente disparadas.

De todas maneras, Comesaña ha pedido también revisar la situación global de cada área sanitaria o del conjunto gallego, más que, por ejemplo, una división urbana-rural. Lo hace porque a efectos de la presión asistencial no importa si un contagio se da en una ciudad o en un pueblo, ya que todo ello repercute sobre el número de camas que tiene cada centro hospitalario.

Si se le pregunta sobre tomar medidas como la prohibición de reuniones de no convivientes, paso que ya se ha dado también en esos tres municipios, el conselleiro tampoco las «descarta». Un paso de este tipo busca, ha señalado, reducir los contactos y la movilidad. Tampoco se cierra Comesaña a un cierre del comercio, que se estudia, aunque hay que revisar si, por ejemplo, un límite de horario reduce la presencia de compradores o la aglutina en las horas de apertura, o a una clausura perimetral muncipal generalizada: ya está en el 80% la cifra de concellos que superan la incidencia de 25o casos a 14 días, que había marcado la Xunta para cerrar un perímetro. Tampoco se ha quitado esa opción de la mesa, aunque el responsable sanitario ha remarcado que no puede concretar nada hasta la decisión final que se tome en el Gobierno autonómico.

En cuanto al adelanto del toque de queda, el conselleiro ha insistido que Galicia lo quería y que ya se había planteado semanas atrás por parte del comité clínico. A su juicio adelantar ese horario de recogida es un parámetro más fácil de «explicar, seguir y cumplir» por parte de los ciudadanos, pero como no se permite. hay que recurrir «a otras» restricciones. Si se habla de confinamiento domiciliario, Comesaña únicamente ha recordado que en el marco actual no es posible. «No tenemos esa herramienta», ha remarcado, y ha criticado que el Gobierno «decidió que no la usaba él y no dejaba usarla a nadie que la necesitase», en referencia a algunas autonomías que sí han sido más explícitas solicitándola.

El conselleiro ha tenido tiempo de referirse a la situación en los centros educativos, que marcan día a día máximos de contagios. El titular de Sanidade ha asegurado que «no hay contagios en los colegios», ya que los «contactos estrechos» en las aulas de los niños que dan positivo «son mayoritariamente negativos».

Vacunas

Pasando al proceso de inmunización de la población, Comesaña ha insistido que Galicia está preparada para aumentar considerablemente el número de vacunas suministradas cada día, pudiendo alcanzar las «100.000 dosis» diarias, y ha señalado que «probablemente en el segundo cuatrimestre» se pueda aumentar la capacidad de inocular dosis y en el segundo semestre ya hablar de vacunar a grupos poblacionales «amplios».

Por el momento, ante la rebaja de dosis anunciada por Pfizer, se prioriza la administración de segundas dosis sobre el primer pinchazo a nuevas personas. Habrá que «ajustar» esas vacunaciones, porque se esperan alteraciones en las cifras de vacunas que llegan hasta casi finales de febrero, aunque ha comentado que hay satisfacción con cómo está funcionando la campaña ahora mismo en Galicia.

Por otro lado, el responsable autonómico ha indicado que el comité clínico ya ha debatido en alguna ocasión sobre la idoneidad de impulsar el uso de las mascarillas FFP2 en espacios cerrados, como pueden ser los supermercados, ante los pasos que están dando algunos países en ese sentido. Con todo, fue cauteloso y ha afirmado que probablemente se seguirá debatiendo. Por último, sobre la cepa británica ha reconocido que se trabaja con información limitada, pero ha subrayado que la entrada de esa variante en territorio gallego «no es algo mayoritario».