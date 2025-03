Galicia estrena la segunda fase de la desescalada | Última hora

La Xunta ha trasladado este lunes al sector de las orquestas de Galicia su posición favorable a que puedan celebrarse verbenas este verano, aunque respetando medidas de seguridad que deberá fijar el Gobierno central. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, han mantenido un encuentro con representantes del sector profesional de las orquestas para evaluar su situación de cara a la temporada estival. Durante la reunión se han expuesto y analizado las necesidades actuales de las orquestas, un sector que da empleo a numerosas familias y genera actividad en la Comunidad, especialmente durante los meses de verano. En este sentido, los representantes de la Xunta se han mostrado favorables a que se puedan celebrar verbenas este verano y han señalado que las condiciones deben ser marcadas por el Gobierno central mientras dure el estado de alarma, y, posteriormente, por los propios ayuntamientos, recoge Ep.

La Consellería de Sanidade ha solicitado este lunes al Ministerio la posibilidad de que los ayuntamientos gallegos que así lo consideren «puedan establecer dos tipos de aforos diferentes» en las playas, en función de la marea. «El actual cálculo considera que para obtener el aforo máximo permitido en las playas, se tiene que considerar una superficie por bañista de aproximadamente cuatro metros cuadrados», apunta Sanidade en un comunicado. «Para hacer este cálculo, hay que descontar de la superficie útil de la playa, como mínimo, una franja de seis metros a contar desde la orilla de la pleamar», sostiene la Consellería. Esta situación, según se refiere en el comunicado, haría que se inutilizase gran parte del arenal gallego. Por ello, para calcular el aforo durante la bajamar, Sanidade propone «descontar de la superficie útil de la playa una franja de cuatro metros desde la línea de bajamar», analiza.

La Policía Local de Vigo ha detenido a un joven que se negó a identificarse cuando una patrulla se personó en su casa de madrugada para pedirle que dejase de tocar un instrumento de percusión. Según ha informado la Policía, un vecino les alertó alrededor de las tres de la mañana porque alguien estaba tocando la batería y le molestaba el ruido. A su llegada al lugar del los hechos, y tras llamar varias veces a la puerta, el hermano del músico abrió y confirmó que éste y sus amigos estaban tocando un tambor y unos timbales en el tejado de la casa. Cuando el joven se personó ante las autoridades, se alegó que estaba ensayando con sus amigos y les aseguró que no se iba a identificar. Prefirió, en ese momento, acompañar a los agentes hasta comisaría para ser identificado y, como no facilitó sus datos, terminó por ser detenido por una presunta desobediencia grave y negarse a la identificación, recoge Efe.

El Ayuntamiento herculino ha decidido cerrar las puertas del albergue habilitado en el pabellón de Riazor (La Coruña). Con el fin de evitar que vuelvan a dormir en la calle, desde el consistorio avanzan que, tras realizar un historial social de todas ellas, la Concejalía de Bienestar Social les ha buscado una «salida» adaptada «a sus necesidades». Por otro lado, en el mismo comunicado se explica que se incluyó alojamiento, comidas, ropa limpia, servicio de ducha y control médico entre los servicios habilitados del albergue.

Cónyuges y testigos con mascarillas en la primera boda civil de la ciudad de Orense desde que se decretase el estado de alarma. Coincidiendo con la entrada de la fase 2 en la provincia, en el acto se han respetado las medidas de higiene y seguridad decretadas. El consistorio orensano fue en encargado de acoger el enlace a la una y media de la tarde. A la salida, y con los documentos que confirmaban su matrimonio, han expresado ante los medios de comunicación que que convite «quedará para más adelante», puesto que tienen familia fuera de la provincia. «Hoy solo nosotros», han puntualizado los recién casados, recoge Efe.

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomará su actividad «de forma escalonada y en pequeñas agrupaciones de cámara desde el martes» para comenzar la preparación de nueve conciertos de pequeñas agrupaciones de cámara. El Teatro Colón será el encargado de acoger, entre el 3 y el 19 de junio, estos nueve programas, informa el conjunto orquestal. Además, estos conciertos, que serán a puerta cerrada, podrán seguirse a través del canal YouTube de la OSG, a las 20,00 horas. Por ello, tras más de 60 días de cuarentena, Celine Landelle (arpa) y Claudia Walker (flauta) serán las primeras en tocar juntas para un público virtual el próximo miércoles 3 de junio, mientras que Ruslana Prokopenko (violonchelo), Florian Vlashi (violín), Raymond Arteaga (viola) y Steve Harriswangler (fagot) estarán en el escenario del Colón el día 4 de junio.

La asociación «Ecologistas en Acción» denuncia la destrucción del ecosistema de la zona intermareal y de sus cadenas tróficas derivada de la retirada de algas de la arena de las playas de Vigo con palas excavadoras. Ante estos hechos, la asociación explica en un comunicado que las algas son indispensables para el funcionamiento y la conservación de un ecosistema litoral vivo, igual que el manto vegetal en un bosque. Por ello, urgen a buscar una solución alternativa para proteger el ecosistema.

14.25

Es la valoración que ha realizado esta mañana su portavoz parlamentario, Pedro Puy, al ser cuestionado sobre si el PPdeG, tal y como había avanzado Núñez Feijóo estos últimos días, ya había trasladado a la oposición una propuesta para acortar la campaña electoral del 12-J. En todo caso, ha aludido a que las «respuestas» del resto de fuerzas que ha podido leer o escuchar a través de los medios de comunicación apuntan «a que no se va a llegar a un acuerdo de este tipo», igual que sí sugieren que todas las formaciones van a adaptar a las exigencias de la crisis sanitaria las vías para hacer llegar sus propuestas a los ciudadanos y sus actos de campaña. Por último, Puy ha reconocido que en estos días se está adaptando el programa electoral de los populares —cuya redacción él coordina— a la nueva situación económica y sanitaria derivada de la crisis del coronavirus,

14.00

La formación política En Marea —cuyos principales impulsores políticos ya no forman parte de esta marca— prepara una coalición con otras organizaciones que se podrá conocer en los próximos dos días, según ha avanzado este lunes el coportavoz, Pancho Casal. Además, ha defendido los derechos electorales de la organización adquiridos tras presentarse en 2016, pese a que la mayoría de los actores que concurrieron bajo este paraguas ya no están y forman parte de la coalición Galicia En Común-Anova Mareas. En respuesta a los periodistas, el coportavoz de En Marea ha explicado que, tras los inscritos dieron el «mandato» de tratar de integrar a otras fuerzas para una plataforma electoral, algo que llevan a cabo desde este fin de semana, si bien no ha querido concretar —por «prudencia»— con quién está manteniendo este diálogo, informa Ep. Pancho Casal ha indicado que, una vez se pueda «cerrar un acuerdo», el «resto» de cuestiones no serán un «problema». Consciente de que esta «plataforma» que prepara En Marea es un «primer» paso para el futuro pero que estas elecciones «siendo realista» no las va a ganar, ha considerado que presentar candidato a la Presidencia de la Xunta será un «convencionalismo» que cumplirán para facilitar los debates electorales y una portavocía.

13.34

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, considera que «el primer turismo» que se va a recuperar tanto en la capital gallega como en la Comunidad de cara al verano es el de proximidad. «Si hay algo que pienso que tendrá éxito en Galicia es el turismo portugués y el español», ha asegurado. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de gobierno local de este lunes, el regidor compostelano ha dicho que ve con buenos ojos el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que habrá temporada de verano, aunque ha desvelado que él ya pensaba que esta apertura «se produjese en la segunda quincena de junio», informa Ep. Así, con la vista puesta en verano, ha insistido en que el visitante de proximidad será el que va a predominar: «Espero que en Santiago y en Galicia la recuperación sea intensa, entre otras cuestiones porque el peso del turismo nacional es mucho mayor que el internacional. No así en Santiago, pero sí en el conjunto de Galicia, y creo que nos veremos beneficiados».

13.24

El centro comercial Marineda City, el más grande de Galicia, ha abierto esta mañana sus puertas y en poco más de dos horas ha registrado «bastante afluencia» de público que ha acudido este primer día con «expectación y euforia», asegura a Efe la gerente de espacio comercial de La Coruña, Ana López. «Hay muchísima ilusión y emociones, ha sido muy bonito el reencuentro de los equipos y de la gente con sus compañeros, de unas tiendas con otras, al igual que con los clientes», ha resumido López tras la reapertura a las diez de la mañana del centro comercial, con casi 200 establecimientos, en esta nueva fase de la desescalada. Marineda City ha implementado un plan de medidas para maximizar la seguridad de empleados y clientes ante su reapertura este lunes, que contempla higienizar diariamente las instalaciones y reforzar el número de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico en todo el recinto.

13.10

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha anunciado este lunes que su partido propondrá que en la próxima legislatura constituir una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre el impacto del coronavirus en las residencias de personas mayores, un segmento muy vulnerable a la Covid-19. Según ha indicado Caballero esta mañana en una conferencia de prensa telemática, es necesario «aclarar todo lo que ha ocurrido» en estos centros, donde se registraron casi la mitad de las muertes por covid-19 en Galicia, puesto que los familiares de las víctimas «merecen una explicación» rigurosa, ha señalado. El líder del PSdeG ha afirmado que el PPdeG y la Xunta «deben a Galicia una explicación de aquello que ha ocurrido en las residencias de mayores» como gestores directos de las mismas y ha exigido que sean «transparentes» y no oculten información, informa Efe.

12.36

Lo ha solicitado el diputado en el Congreso Néstor Rego, que ha reclamado en las Cortes la reducción del IVa aplicable a lasmascarillas y otros métidos de protección que el Gobierno ha establecido como obligatorios entre la población, «y así garantizar el acceso de la ciudadanía a los mismos para asegurar la salud de las persoans y evitar rebrotes de contagios por Covid-19». Además, los nacionalistas recuerdan que «el Gobierno acoren su día la reducción del IVA en las entegas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario cuyos destinatarios fueran clínicas o centros hospitalarios», por lo que considera «incomprensible» que esta medida «no se aplicó a la venta de estos productos al por menor a particulares». Rego reclama que «el tipo de IVA al 0% debe también aplicarse a las operaciones de compraventa de estos materiales básicos de protección para la ciudadanía ya que, además, ahora son obligatorios para toda la población», dado que en la actualidad están gravadas con el 21%.

12.33

El canal de comercialización de productos agrarios gallegos «Mercaproximidade», puesto en marcha por la Xunta, ha dado salida al excedente de patata de A Limia que había quedado almacenada por la emergencia sanitaria. Según ha especificado el Gobierno gallego, esta fórmula de venta alternativa consiguió movilizar «más de tres millones de kilos de tubérculo de los cuatro millones depositados en los almacenes» al inicio del estado de alarma. Así lo ha explicado el conselleiro de Medio Rural, José González, que ha mantenido este lunes una reunión por videoconferencia con miembros de la Asociación de Empresarios, Ganaderos y Agricultores de A Limia (Adegal). Durante el encuentro, el conselleiro ha aprovechado para agradecerles «su labor en estos tiempos de dificultades» a la hora de garantizar el abastecimiento de alimentos, así como su solidaridad, ya que parte de la patata movilizada por la entidad fue donada con fines sociales, informa Ep. La mayor parte de los más de tres millones de kilos de patata de A Limia a los que dio salida Mercaproximidade fueron comercializados por las diez cadenas de distribución que se sumaron a la red, las principales que operan en Galicia. A mayores, se efectuaron compras para abastecer hospitales, cocinas económicas, bancos de alimentos y entidades sociales del conjunto de España.

12.30

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha manifestado que la formación nacionalista llevará a cabo «actos de calle» durante la campaña electoral, con el objetivo de poder hacer llegar las propuestas a los ciudadanos de forma directa. Eso sí, ha asegurado que se establecerán «medidas sanitarias» y se «preservará la salud de los gallegos» como prioridad. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de que el pasado sábado el Consello Nacional del BNG —máximo órgano de decisión entre asambleas— ratificase las candidaturas que ya habían registrado para el 5 de abril, en la cita electoral anterior que no llegó a celebrarse, recoge Ep. Además, Pontón ha pedido de nuevo aumentar los espacios electorales en los medios públicos gallegos, da la situación derivada de la crisis sanitaria y las restricciones que todavía permanecen. Los nacionalistas también han pedido, en días pasados, que se celebren dos debates, uno en cada semana de campaña, con los líderes de las principales formaciones políticas.

12.20

El líder de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, ha considerado este lunes que la petición del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que Galicia se una de las comunidades que abandonen el estado de alarma próximamente es una «nueva irresponsabilidad» basada en «intereses electorales» y no en la situación de la pandemia de coronavirus, informa Efe. Para Gómez-Reino, «lo único en lo que piensa Feijóo cuando habla de acelerar la desescalada es en sus intereses electorales» porque intenta «instaurar un relato de falsa normalidad» de cara a las elecciones autonómicas del próximo 12 julio, pese a informes que apuntan a un incremento de contagio de coronavirus si no persisten las restricciones de movimiento. En este sentido, ha considerado «fundamental continuar cumpliendo las normas» ya que el esfuerzo de todos los gallegos propició que Galicia entre hoy en la fase dos de la desescalada de medidas de porevención, mientras que «lo único que sabemos de Feijóo es que pide, pide, pide pero no aporta nada a los gallegos».

11.52

La Fundación Barrié reabrirá sus salas de exposiciones al público a partir de mañana martes, día 26, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, según informa. De forma excepcional las muestras abrirán también los lunes, «ofreciendo así la oportunidad de visitarlas durante todos los días de la semana». 'Chagall. Fábulas y sueños'; 'Francisco Llorens' y una selección de 'La Colección de Pintura Contemporánea Internacional' s on las exposiciones que el público podrá visitar de nuevo . Con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la Fundación Barrié ha adoptado una serie de medidas de seguridad e higiene para la prevención de contagios del COVID-19.

11.20

El presidente de la Asociación de Cargos Directivos de Centros Públicos de Lugo y director del IES Xoglar Afonso Gomez, de Sarria, José Manuel Valcarce, reconoció que la demanda de clases de los alumnos de Secundaria es «muy baja» en algunos centros de la provincia o simplemente «nula» en muchos de ellos . En declaraciones a Efe, explicó que la directiva de algunos centros se puso en contacto con los alumnos matriculados en segundo de BAC y en los últimos cursos de FP para conocer su interés por retomar las clases, voluntarias y de refuerzo, a partir de hoy.

10.30

Los precios industriales en Galicia cayeron un 8,8% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, cuatro décimas por encima de la media del Estado, debido sobre todo al desplome de la energía en la pandemia del covid-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Índice de Precios Industriales (IPRI) publicado este lunes por el INE, revela que estos indicadores cayeron 8,4% en abril en el conjunto del Estado debido al desplome de la energia, el mayor descenso desde el comienzo de la serie en 1975. El descenso en términos anuales es comparativamente inferior al de Andalucía (-18,3%), el Principado de Asturias (-16,7%), las islas Canarias (-14,7%), las islas Baleares (-14,6%), la región de Murcia (-13,5%) o el País Vasco (-12,1%, según el INE. La evolución de precios industriales obedece a bajadas de los precios del refino de petróleo, y a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, frente a las subidas del año anterior.

10.09

Hoy se reanuda el curso escolar para los alumnos de 2º de Bachillerato y 2º ciclo de FP de grados medio y superior. No podrá haber más de 15 alumnos por aula , y siempre guardando «una distancia mínima de dos metros entre cada puesto». Si las dimensiones de la clase lo permitieran, la dirección de cada centro podría introducir excepciones, pero manteniendo la separación exigida entre estudiantes. Las aulas tendrán todas dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada, así como «una dotación de paños desechables y solución desinfectante» para que cada alumno «desinfecte su pupitre y silla», con independencia de las tareas de los equipos de limpieza de cada centro, que deberán hacer lo propio «al menos una vez al día», y por triplicado en los aseos. [Más información aquí].

9.44

La Brilat prosigue con sus misiones en el marco de la 'Operación Balmis', puesta en marcha por la crisis sanitaria debido al coronavirus COVID-19, por lo que este lunes desplegará unidades para realizar labores de desinfección en la residencia de Porta do Camiño en Santiago de Compostela . Según ha concretado la Brilat en un comunicado, los equipos de descontaminación van a realizar labores de desinfección en la Residencia Integrada Porta do Camiño en la capital gallega.

9.11

Los gallegos estrenan este lunes la fase dos del plan de desescalada del Gobierno, que incorpora nuevas medidas de alivio, como la apertura de los centros comerciales o el regreso a las aulas de los alumnos de bachillerato. Las áreas comerciales tendrán un aforo total del 30 % -dentro de cada local de los centros comerciales es del 40 %- y no se permite todavía el uso de zonas recreativas o áreas de descanso comunes. También abren los cines y teatros y el baño en las playas ya estará permitido. [Todo lo que se podrá hacer en fase dos aquí].