«Dar por finalizado en términos de evaluación el curso escolar 2019-2020 con fecha 13 de marzo, aún manteniendo el calendario escolar». Es la demanda inicial, y fundamental, que recoge el comunicado que este lunes hicieron llegar a la Consellería de Educación las dos Confederaciones de ANPA de centros públicos de Galicia, así como los sindicatos «más representativos de la enseñanza pública gallega», ante la afectación por la pandemia de coronavirus. «Estamos todos de acuerdo en dar por acabado el curso, académicamente hablando», señalan.

No es la única reclamación: se solicita, igualmente, fijar «criterios de evaluación excepcionales que posibiliten la promoción del alumnado»; «reorganizar los currículos de cara a los próximos cursos»; buscar «mecanismos compensatorios que eviten en el curso 2020-21 un esfuerzo inasumible» de los alumnos; y, por último, que la Consellería les permita participar en «todos los procesos de toma de decisiones», y que estás cuenten con su «apoyo y aprobación».

En el documento, señalan que el curso académico «no tuvo de hecho ni puede tener continuidad real desde el día 13 de marzo, en que acabó la impartición presencial». A partir de ahí, aseguran que no existe «capacidad real» de impartir los contenidos telemáticamente, denuncian falta de directrices, cuando no de formación previa, para el trabajo en línea, consideran que el profesorado no puede realizar un seguimiento efectivo, con la consiguiente «merma de la calidad educativa», y hasta apuntan al «estado físico y psicológico de las familias, del alumnado y del propio personal docente», entre otros argumentos para sustentar su posicionamiento.

Sobre la evaluación, consideran que debe tener en cuenta la situación de «excepcionalidad» y primar que no se vean desfavorecidos los alumnos. Y sobre el nuevo curso, se reclaman herramientas que propicien «condiciones de igualdad».

Enseñanza superior

El equipo de gobierno de la Universidade de Vigo (UVigo) reveló este lunes que aboga por la evaluación continua ante la suspensión de la docencia presencial decretada por la crisis sanitaria al tiempo que planteó, en la medida de lo posible, que se evite la realización de exámenes finales.

Así se recoge en el «Manual de urgencia para la docencia y la evaluación durante el Covid-19» publicado hoy por el equipo de gobierno, según trasladó la universidad en un comunicado. El documento incluye recomendaciones para que el profesorado evalúe a distancia al alumnado, así como un resumen de instrucciones y resoluciones dictadas cuyo cumplimiento es obligatorio.

El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Ramos, recordó que este miércoles se reunirán las universidades gallegas y la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta para abordar distintos aspectos, como una posible modificación del calendario académico, si bien la institución dispondrá de autonomía para tomar decisiones si no se alcanzan acuerdos.

A este respecto, el Rectorado aboga por mantener las fechas de evaluación y, si fuese posible, realizar exámenes presenciales en julio. Así, solo se plantea retrasar la finalización del curso, como mínimo hasta septiembre, en los casos de titulaciones cuyas prácticas no se puedan adelantar.

Mientras, para los casos en los que la realización de exámenes finales sea precisa, se recomienda que su peso en la nota final no supere el 40 por ciento. Como alternativa, se sugiere la posibilidad de realizar pruebas orales, así como ejercicios escritos individualizados con tiempo de respuesta limitado. Ambas modalidades, especifica el documento, se realizarían a través del Campus Remoto.

Además, el manual, recoge Ep, señala que mañana los coordinadores de las materias deberán enviar a los responsables de las titulaciones los cambios propuestos en las guías docentes, que los decanatos y direcciones remitirán al Rectorado para su posterior comunicación a la Xunta en un documento único. De este modo, los coordinadores de las materias deberán informar a los alumnos de estas modificaciones. Asimismo, los responsables de las titulaciones comunicarán al Rectorado los procedimientos desarrollados para garantizar que se imparte la docencia de modo virtual, así como incumplimientos de la misma.