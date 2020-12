Fin de Año Coronavirus Galicia: empresarios de ocio nocturno auguran «entre 3.000 y 4.000» fiestas clandestinas Aseguran que son imposibles de «controlar» y pronostican que «van a hacer estallar la tercera ola»

No será un Fin de Año normal por la pandemia de coronavirus. Se imponen la cautela y la prevención. No habrá ni cotillones ni grandes fiestas en discotecas y similares. El ocio nocturno seguirá con el candado en una de las noches más señaladas del año. Desde el sector, sin embargo, se muestran pesimistas: aseguran que las medidas decretadas desde la Xunta, con cierre de la hostelería hasta las 11 de la mañan del 1 de enero, no supondrán freno a las «fiestas clandestinas», de las que prevén que estos días se celebren «entre 3.000 y 4.000» en toda Galicia.

Quien da voz a esta estimación es Samuel Pousada, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Galicia, quien pronostica que se sucederán «miles» de fiestas privadas coincidiendo con la conclusión de 2020. Celebraciones intramuros, «entre particulares», con grupos de «entre 10 y 50 personas», radiografía en declaraciones a Ep. Pousada no solo alerta del «grave perjuicio» que le supone al sector no poder operar mientras, de tapadillo, se dan este tipo de festejos, sino que va más allá y lanza otro pronóstico: « Se van a disparar los contagios».

«Ya lo estamos viendo, es imposible controlar todas las fiestas. La mayoría son y van a ser privadas, son minoritarios los hosteleros que incumplen», se queja Pousada. Asegura que «en estos momentos, y también antes, se están preparando fiestas por todas partes» y apunta a estas celebraciones como el detonante de lo que está por venir: «Van a hacer estallar la tercera ola».

El sector del ocio nocturno no ve una competencia en este tipo de eventos clandestinos e ilegales. Cerrados como están, no les resta un ápice de cuota de negocio. Pero sí miran más allá: entienden que si catapultan el volumen de infecciones se va a «retrasar al vuelta a la normalidad», un escenario especialmente grave para sus intereses, sumidos aún en la «incertidumbre», sin saber «cuándo podrá reabrir y, lo que es peor, en qué condiciones».

Desde la Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Galicia se estima en 20 millones de euros la cantidad de dinero que dejarán de ingresar durante las fiestas navideñas. «Para el sector las pérdidas son todas, y hay que tener en cuenta que la Navidad era un período que servía para resarcirse del otoño, que suele ser flojo», lamenta Pousa.