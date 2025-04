Una empresa sale al rescate de la Policía de Vigo, que censura que Caballero «no está por la labor de ayudar»

Mientras prosigue el cruce dialéctico con el Ayuntamiento , los agentes de Policía de Vigo han encontrado un aliado en una empresa que «se ha ofrecido a poner a nuestra disposición para los servicios de emergencias, y sanitarios, sus instalaciones, personal y materiales, de forma gratuita», informa el sindicato SICO, «ante el conocimiento de nuestras carencias». La Policía Local ha venido denunciando graves deficiencias en las condiciones en las que realizan su trabajo ante la pandemia de coronavirus : desinfección inadecuada de vehículos, falta de protocolo en caso de contagio, carencias en turnos para prevenir afectaciones... Todo, en medio de una guerra de acusaciones con el alcalde Abel Caballero.

La empresa en cuestión, Ralarsa, ofrece gratis sus servicios para desinfectar «los vehículos de urgencia, haciéndolo extensible a los vehículos de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, ambulancias y servicios sanitarios, siendo ésta su forma de colaborar y contribuir en la lucha contra la expansión del coronavirus», explican desde el SICO, que ha realizado las gestiones. En concreto, la empresa aplicará un tratamiento de ozono, «el desinfectante natural más potente», explican.

En paralelo, este sindicato ha lanzado un comunicado donde se da réplica a las declaraciones de Abel Caballero , enzarzado en un rifirrafe dialéctico con las fuerzas policiales en plena pandemia. « Ya no sabemos si sentir vergüenza por quién dirige el destino de nuestra ciudad, o si pensar que realmente no es consciente de lo que dice en los medios de comunicación», apunta Dámaso Pena González, secretario general del Sindicato Independiente del Concello de Vigo, el SICO.

Tras insistir en las denuncias que han venido formulando, advierten de que « los días pasan, y seguimos sin solución ». Y vuelven a recordar: «Necesitamos de forma urgente una alternativa donde poder aislarnos y poder pernoctar separados de nuestras familias, si hemos tenido un contacto directo con positivos de COVID-19, para evitar romper la cadena de la propagación. En este sentido, el Ayuntamiento de Vigo ya tiene conocimiento de tales peticiones, ya tiene conocimiento de la situación, y aun así, lo que recibimos son manifestaciones fuera de tiesto, un indicador claro de la ausencia de voluntad por parte del Ayuntamiento de Vigo de proteger a sus funcionarios, un indicador claro de que el Ayuntamiento de Vigo no está por la labor de ayudar a quién nos ayuda a todos, es evidente que no está por la labor de colaborar, ayudar o proteger a la Policía Local de Vigo en el ejercicio de sus funciones».

De paso, el SICO alerta de que no son los únicos que padecen los efectos de graves carencias. Escenario similar sufren los Bomberos, aseguran. «Se encuentran en un estado precario de mascarillas para poder desempeñar sus funciones con total seguridad, les obligan a cambiarse en la calle, fuera de sus instalaciones cuando regresan de un servicio y los mismos tienen que salir a otro servicio diferente, almacenando posteriormente la ropa en cajas que se mantienen durante días en el patio interior de las instalaciones de bomberos hasta que se llenen y luego decidir a donde se mandan a desinfectar», detallan, entre otras afectaciones.

« En otros tiempos todas estas situaciones se resolvían mediante el diálogo , y con resultados positivos, siempre encontramos la mano tendida del Gobierno municipal para resolver cualquier carencia que hubiese en el colectivo de empleados al servicio del Ayuntamiento de Vigo», prosigue el comunicado, que añade: «¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces?». Para el sindicato, «el cambio más notable ha sido, el cambio de concejal de seguridad, y si esta persona es capaz de no dar soluciones a este desastre en cuanto a todo lo expuesto, la pregunta es ¿dónde está? ¿Por qué no da la cara por sus trabajadores? ¿Por qué no se desvive por facilitar medios a quién trabaja y protege a nuestra ciudad?».

Concluyen con una expectativa, la de obtener «respuesta positiva y constructiva en corto espacio de tiempo, y una advertencia: de no ser así, buscarán por sí mismos los recursos necesarios para protegerse . La empresa con la que se han aliado para desinfectar sus vehículos es un ejemplo.