Galicia pedirá el lunes pasar a la fase 2 de la desescalada | Última hora

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha afirmado este sábado que si las autoridades competentes convocan próximamente elecciones en el País Vasco y en Galicia se podría activar un plan para «establecer unos mecanismos de seguridad para evitar riesgos y contagios». El médico ha asegurado que no es su responsabilidad opinar sobre una convocatoria electoral, pero sí puede dar su opinión sobre «reuniones de grandes grupos de población» en un momento en el que los ciudadanos ya conocen las normas de distanciamiento. «Si se solicita al Ministerio pues se puede elaborar (un plan para esas reuniones) siempre y cuando tenga entidad suficiente, que en el caso de las elecciones puede tenerlo, y habría que establecer unos mecanismos de seguridad para evitar riesgos y contagios», ha expuesto, según recoge Efe.

La Diputación de Pontevedra recuperará la atención presencial con cita previa a partir de la fase 2, prevista para el 25 de mayo, aunque también se mantendrá la atención telemática, según ha informado este sábado la institución provincial. «Todo está preparado» para el «final de la desescalada» y para la «aplicación de las nuevas normas de protección y seguridad, así como los criterios de organización, tanto en la atención al público como para el funcionamiento interno» de los trabajadores, ha precisado la Diputación en un comunicado.

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha acordado dejar sin efecto la normativa que establecía la libertad horaria para los establecimientos de productos de primera necesidad, una decisión adoptada el pasado 15 de marzo para garantizar el abastecimiento de la población durante la emergencia sanitaria. [ Lea aquí la noticia completa ]

La Conferedación de Industrias Textiles de Galicia (Cointega) ha impulsado un protocolo para la limpieza y desinfección de tiendas y productos que «minimice el riesgo de contagio frente al coronavirus, tanto a los trabajadores como a los clientes de las tiendas de moda vinculadas con marcas gallegas». Así lo ha trasladado el Cluster Textil Moda, que ha destacado la importancia de entender este protocolo como un «complemento» de los «planes de prevención de riesgos que cada empresa deba implantar». En su elaboración han participado empresas asociadas, franquicias y comercio multimarca, Darlim (empresa dedicada a la limpieza profesional) y AMSlab, el laboratorio de referencia en el sector moda, con sede en Galicia y miembro del Cluster Gallego Textil Moda.

La Consellería de Sanidade ha informado de que contaban 73 y 91 años respectivamente y tenían varias patologías previas. El total de fallecidos con ellos a causa de la enfermedad asciende a 606.

Los habitantes de las islas Ons, enclave del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, ya pueden acudir a sus casas este fin de semana con la llegada de la primera fase de desescalada y, tanto es así, que este sábado ha zarpado el primer barco para trasladar a los isleños, con unas 27 personas a bordo. Con todo, y a falta de que comience la temporada alta, en la que se establece el transporte regular y el cupo de visitas, la polémica por el número máximo al que tienen derecho los titulares de vivienda ya se ha reavivado en este primer fin de semana. La Consellería de Medio Ambiente ha autorizado específicamente a las navieras a hacer traslados a la isla, si bien aquellos que ya tenían sus medios propios para desplazarse lo podían hacer desde la entrada en vigor de la fase 1 de desescalada, en la que se autorizan los desplazamientos a las segundas residencias dentro de la misma provincia, informa Ep.

Una supuesta fiesta en Vilanova de Arousa (Pontevedra) que aglutinaba a cerca de 70 personas fue desalojada en la noche de este viernes por la Guardia Civil y la Policía Local de dicho municipio después de que los vecinos dieran la voz de alarma. [ Lea aquí la noticia completa ]

En la citada entrevista, el conselleiro de Sanidade ha desvelado que el estudio epidemiológico del Sergas, en su primera oleada, arrojó una seroprevalencia en la población gallega del 1,15%, incluso inferior a los datos de las provincias que dieron los primeros resultados del estudio del Ministerio de Sanidad. El informe completo del Sergas será presentado «seguramente» este lunes o martes y establecerá una diferencia por comarcas y ciudades, de acuerdo con la metodología del Instituto Galego de Estatística, añadió. Aunque «no hay una inmunización muy importante» en Galicia, el conselleiro ha podido avanzar que la provincia de La Coruña, «de las más golpeadas al principio» de la pandemia, tiene una prevalencia «baja». En el lado opuesto ha situado a la provincia de Orense y, sobre todo, al área de O Barco de Valdeorras, que ha tenido una afectación «más alta» por el contacto con las provincias de León y Zamora, recoge Ep.

La Consellería de Sanidade enviará este lunes al Ministerio de Sanidad el informe para solicitar el pase a la fase 2 de la desescalada. Además, volverá a pedir la movilidad entre las cuatro provincias gallegas, porque la situación de la pandemia «en todas las áreas está siendo igual». Así lo ha avanzado este sábado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, durante una entrevista concedida a la Radio Galega, en la que ha garantizado que el Sergas cumple «todos los nuevos indicadores» pedidos desde el Estado, «que son más exigentes, lógicamente», según recoge Ep. Vázquez Almuiña ha mencionado el grupo de rastreadores que comenzó el lunes su trabajo para «afinar el mecanismo» de detección de casos de coronavirus, a través de un seguimiento a las personas con las que el nuevo infectado estuvo en contacto «para decirles que guarden medidas de cuarentena».

El PP demanda al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que «respete el luto oficial» decretado por la Xunta para todo el mes de mayo, por las víctimas del coronavirus, y ondee a media asta las banderas en todos los edificios municipales. Los populares reclaman que empiece por la casa consistorial. [ Lea la noticia completa ]

Desde hace más de una semana no se registran fallecimientos en residencias, donde la tasa de incidencia sigue cayendo y baja al 0,6%. En estos momentos hay 168 usuarios infectados, por 134 profesionales. De nuevo, también, se registran más altas que contagios. Se han curado en las últimas 24 horas 31 residentes de ambos tipos de centros (mayores y discapacidad) y 14 trabajadores.

Por áreas sanitarias, la distribución de los contagios activos es la siguiente: 331 en La Coruña, 99 en Lugo, 277 en Orense, 93 en Pontevedra, 401 en Vigo, 244 en Santiago y 65 en Ferrol. El número de PCR realizadas es de 124.108.

De acuerdo con el último balance de la incidencia del Covid-19 en Galicia, 19 pacientes permanecen en UCI (-3) y en hospitalización descienden hasta los 102 (-9).

Sanidade percisa que, tras la revisión clínica de los casos, se añaden dos fallecimientos, para un total de 604: un hombre de 70 años y otro de 78 que habían estado ingresados en el CHUS de Santiago.

La Consellería de Sanidade informa de que los casos activos de coronavirus en Galicia se desploman en prácticamente 500, hasta situarse en 1.510, de los que 1.389 se encuentran en sus domicilios. Además, 8.820 personas ya se han curado.

Apropiarse del ahorro de las entidades locales para derivarlo a otras administraciones es «una indecencia y un ataque sin precedentes a la autonomía de los concellos y diputaciones». Así califica el presidente del Partido Popular de Orense, Manuel Baltar, la «amenaza de expolio económico» a las entidades locales por parte del Gobierno central, en una campaña que acaba de lanzar el PP nacional y en la que, además de Baltar, participan una decena de alcaldes y presidentes populares de diputaciones de toda España. Una iniciativa a la que ya se adelantó el PP de Orense, según recuerda la formación, a través de su grupo provincial, presentando esta misma semana una moción para su debate en el pleno de mayo de la Diputación.

Los representantes del Partido Popular por Lugo en el Congreso, Jaime De Olano y Joaquín García Díez, en una iniciativa también firmada por el resto de diputados gallegos de la formación, solicitan al Gobierno que permita ya la pesca fluvial, cuestionando las razones que llevaron a prohibir esta actividad, modificando los criterios iniciales que autorizaron su práctica. Según indican en una nota informativa, esta decisión también merece una explicación de la Delegación del Gobierno, «que reiteradamente va en contra de las decisiones que favorecen a Galicia, posicionándose siempre en una interpretación contraria a los intereses de los gallegos».

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) prosigue con el refuerzo de la vigilancia epidemiológica con la contratación de 11 nuevos técnicos y la puesta en marcha de una plataforma tecnológica de seguimiento para rastrear los contactos de personas infectadas por Covid-19. Todo ello supone «la garantía de que se utiliza un protocolo único » en Galicia en el marco de esta pandemia. Así lo han explicado a Ep fuentes de la Consellería de Sanidade, que han indicado que el establecimiento del sistema actual, con todas estas actividades centralizadas «incide de forma positiva a la hora de coordinar y gestionar de una forma más efectiva la pandemia». «Entre las ventajas de la centralización estarían la garantía de que se utiliza un protocolo único, una mejor atención a las incidencias que se puedan producir, una mayor agilidad para obtener la información de forma diaria y un mayor control de todo este proceso», han subrayado.

El Ayuntamiento de Orense ha establecido que las terrazas instaladas en la vía pública por parte de los establecimientos de hostelería que cuenten con las pertinentes licencias y permisos deberán cerrar su actividad a las 23.00 horas. Así consta en un comunicado recogido por Ep donde el consistorio advierte que adoptará todas las actuaciones que sean necesarias ante cualquier tipo de incumplimiento. El Ayuntamiento ha destacado que pretende conciliar en la mejor medida posible los intereses del colectivo de la hostelería con los del conjunto de la ciudadanía, manteniendo siempre como máxima prioridad garantizar el ejercicio de la actividad hostelera en las condiciones de seguridad que salvaguarden la salud pública. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del sector y de la ciudadanía para que no se incumplan estas normas pero, sobre todo, las medidas de seguridad.

La Consellería de Política Social anuncia que, desde este sábado, se autorizan las visitas de un familiar en centros de menores. Supervisadas para garantizar el distanciamiento y correcta aplicación de medidas higiénicas ante la pandemia de coronavirus, durarán un máximo de una hora y la frecuencia oscilará entre una vez a la semana o cada 15 días. Si algún miembro de la familia presenta sintomatología compatible con el Covid-19, no se podrá realizar la visita, que se celebrará en una zona apartada o inmueble anexo. Los menores podrán salir para hacer actividad física, siempre en coordinación por parte de los responsables de los centros.

Galicia se encuentra muy cerca de situarse por debajo de los 2.000 contagios activos por coronavirus. La tendencia decreciente de las últimas semanas sigue manteniéndose, y fueron casi 150 las personas que superaron la enfermedad en las 24 horas comprendidas en el último balance de la Consellería de Sanidade, divulgado este viernes. Son datos alentadores. [ Lea la noticia completa ]

La impredecible situación de la pandemia de coronavirus se llevó por delante las elecciones del 5 de abril, ahora nuevo elemento de polémica entre los partidos. El Covid-19 ha hecho modificar algunos discursos según pasaban las semanas y evolucionaba la enfermedad. La oposición ha quedado al descubierto con sus cambios de criterio sobre los comicios. [ Lea nuestro análisis ]

De forma gradual y siempre que se cumplan una serie de requisitos, desde el lunes, 18 de mayo, la Xunta ha decidido reabrir las residencias de mayores y de personas con discapacidad. Se aplicará una particular desescalada en tres fases, reversibles si se produce algún positivo, que reactivaría el confinamiento. El Gobierno autonómico se anticipa al Central, que no contempla esta acción hasta la fase 3. [ Lea la noticia completa ]

10:02

La Federación Galega de Caza asegura que «recibe de buen grado» que el Gobierno permita las actividades de caza y pesca durante la fase 1, según se anunció este viernes, «pese a llegar con días de retraso y bajo la rectificación de una prohibición que no se debiera haber producido porque no había impedimentos sanitarios que no lo permitiesen». La FGC «agradece el apoyo de diferentes presidentes autonómicos nacionales, entre los que se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, en la reivindicación pública de la necesaria activación de la caza por motivos sociales, económicos y de gestión». La federación «espera que esto fuese una llamada de atención y un punto de partida para los diferentes órganos de Gobierno, del presente y futuro, y se le dea a la caza el valor que le corresponde por su importancia social, económica y de gestión medioambiental».