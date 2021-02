Mapa interactivo Coronavirus Galicia: descubre en el mapa la incidencia y el número de casos de tu concello este miércoles Este es el mapa a 14 días que muestra la evolución de los 313 ayuntamientos gallegos

El Sergas ha vuelto ha actualizar el mapa de la evolución del Covid a 14 días. Y lo ha hecho este miércoles con una nueva modificación en las horquillas para medir la incidencia acumulada (IA). A partir de ahora, también se mostrarán los concellos con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes (antes los incluían en el mismo rango que aquellos que tenían más de 250 casos). Con estos datos, recogidos hasta las 18 horas de este martes, se ha elaborado el siguiente mapa por colores:

Lo que parece una obviedad es que el rojo, en el mapa, empieza a diluirse. La tonalidad amarilla, y también la verde, empiezan a ganarle terreno incluso a los concellos pintados en naranja. Eso quiere decir que, al menos a 14 días, y con el efecto de las restricciones más duras, los concellos han ido reduciendo su IA. Para comparar con los datos del día anterior, este es el mapa de casos de coronavirus actualizado el martes (siempre con datos del día anterior a las 18 horas).

¿Cuáles son estos datos desglosados? Por horquillas, la situación este miércoles se encuentra de la siguiente manera: hay un total de nueve concellos con una IA superior a 500 y 58 ayuntamientos que superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes, pero no alcanzan esos 500. A mayores, en color naranja (entre 150 y 250) hay 72 municipios, mientras que en amarillo oscuro (no más de 150 casos, pero tampoco menos de 50) hay 87. En amarillo claro (no supera los 50 casos de IA) hay un total de 17 y, en verde, por tener menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes hay 70.

Incidencia acumulada de las ciudades

Echando un vistazo, como cada día, a las siete urbes gallegas, la fotografía sigue siendo similar a la de días anteriores, aunque la IA de cada una de ellas sigue bajando. Ninguna de ellas, eso sí, está en riesgo extremo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes).

La Coruña sigue a la cabeza de esta lista, con un número aproximado de 350 casos de IA, casi 20 puntos menos que el día anterior. Esto es así porque también se ha producido un descenso en el número de casos, que han alcanzado los 864 (el martes eran 909). Algo similar ocurre en Ferrol, puesto que su IA se mantiene en el entorno de los 330 casos por cada 100.000 habitantes. Estas son las dos únicas urbes que se mantienen en nivel rojo.

Bajando un escalón se encuentran Pontevedra y Lugo. La ciudad lucense es la tercera con mayor IA de las siete: alrededor de 230. La que sí consigue reducir este baremo es Pontevedra, que registra aproximadamente 180 casos de Covid por cada 100.000 habitantes (el martes eran alrededor de 200).

Otro paso más allá se mantienen Santiago, Orense y Vigo. Por partes. La ciudad olívica mantiene su IA por debajo de 150, lo que le permite estar, al igual que las otras dos urbes mencionadas, en color amarillo: allí son alrededor de 145 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. La capital gallega acumula un total de 130 casos aproximadamente, lo que supone un descenso de prácticamente 20 puntos con respecto al día anterior. Sigue como la última en esta lista Orense, que se mantiene en el entorno de los 125.