Coronavirus Galicia: descubre la incidencia acumulada y los casos de tu concello en el mapa interactivo

ABC Santiago Actualizado: 16/04/2021 10:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mejoría de los datos que han permitido que el toque de queda sea a las 23 horas a partir de la noche de este viernes también se muestra en los mapas que publica diariamente la Xunta. Lo hace estudiando la incidencia acumulada (IA) y el número de casos de cada concello a siete y a catorce días, aunque siempre con datos recogidos hasta las 18 horas del día anterior.

Por un lado, este es el mapa de IA de los 313 términos municipales gallegos a siete días:

Con este mapa se puede comprobar dónde están surgiendo nuevos brotes de coroavirus, dado que muestra la incidencia a muy corto plazo, apenas con una semana vista.

Respuesta positiva de los concellos en cuanto a la incidencia acumulada: tan solo hay seis concellos que registran una cifra superior a los 250 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes: Trabada, Carballeda, Cualedro, Lobeira, Padrenda y Cortegada. Son, así, dos ayuntamientos menos que el día anterior.

Salen así de la lista tanto O Grove como A Pobra do Caramiñal, dos de los tres concellos que aun continúan con las restricciones máximas en vigor, debido a la elevada incidencia que han registrado en los últimos días. Ambas se encuentran entre los 125 y los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Este es otro de los datos que proporciona el Sergas: el mapa con la situación epidemiológica de Galicia en los últimos 14 días.

Ya no es una imagen tan cortoplacista como lo anterior, por lo que permite ver el avance real del virus ya no solo individualmente en los concellos, si no también en términos generales gallegos.

Hay un total de seis concellos que tienen una IA superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes: Cualedro, Carballeda de Valdeorras, Lobeira, Cortegada, O Grove y A Pobra do Caramiñal. Por el momento, los tres concellos en restricciones máximas continúan en esta horquilla de IA, la máxima que contempla la Xunta en estos mapas.

Mientas, el color verde (menos de 25 casos de Covid por cada 100.000 habitantes) sigue siendo el color predominante en el mapa de incidencia de este viernes.