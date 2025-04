La Xunta activa hospitales de campaña para anticiparse al pico de la pandemia

Habida cuenta de que «abril será peor que marzo», en palabras de Alberto Núñez Feijóo, y que en una semana podrían no bastar las 274 camas de UCI actualmente instaladas, al ritmo que avanza la pandemia de coronavirus , la Xunta no espera más y activa la puesta en marcha de dos «hospitales de refuerzo» , comúnmente conocidos como hospitales de campaña, en La Coruña y Santiago. En la ciudad herculina se instalará en el recinto ferial y contará con entre 200 y 300 camas; el de Santiago se ubicará en el Multiusos do Sar y está previsto que albergue de 100 a 150 plazas.

Ayer, durante una de sus habituales comparecencias para dar cuenta de la situación por la crisis del Covid-19 y la respuesta del Gobierno gallego, el presidente formalizó un anuncio que se esperaba desde la semana pasada, al tiempo que ofreció detalles. Explicó el mandatario que el «más urgente» es el nuevo recinto coruñés , que se espera que esté instalado «este fin de semana o a principios de la semana que viene». Santiago apremia algo menos, dado que La Coruña va con «dos o tres días de adelanto» en su demanda, por volumen de pacientes y gravedad de los casos. La decisión quedó adoptada este lunes, tras la reunión vespertina del comité clínico.

Feijóo explicó que en el área viguesa, que absorbe la mayoría de casos, « no descartamos también utilizar el instituto ferial de Vigo, el Ifevi, como hospital adicional », pero «de momento» parece que «puede ser suficiente» la disponibilidad de recursos -con el Meixoeiro como reserva para pacientes sin el virus-. Siempre guardando la baza de activar esta opción de refuerzo del Sergas, que en el caso de La Coruña y Santiago ya es «definitiva». En paralelo, se pondrá en marcha por parte del 061 una «noria de ambulancias», un sistema de traslados específicos para pacientes con coronavirus.

Desde la semana pasada un grupo de ingenieros y personal técnico de las dos áreas implicadas analizaron distintas localizaciones para los hospitales de campaña. El lunes se realizó una última visita ocular, por parte del equipo directivo asistencial y las gerencias. Ahí ya se «cubicó», esto es: se realizó un «plano aproximado» de cómo se ubicarán las distintas secciones en estos hospitales de refuerzo, «más fáciles de atender», si bien a costa de sacrificar cierta «privacidad» de los pacientes. En principio, no se ubicarán camas de UCI en estos hospitales: quedarán «resguardadas» en los centros convencionales. Los equipos quirúrgicos, que soportan ahora mismo una menor presión, apuntan a ser reorientados hacia estos puntos extrahospitalarios, explicó Feijóo.

El mandatario atajó posibles suspicacias sobre la implicación de los centros privados, a la vista de que se activan los hospitales de campaña. Recordó que, de cuatro fases, Galicia sigue en la segunda, y que el plan de contingencia contempla activar todas las camas de hospitales privados en la tercera etapa y poner en marcha en la cuarta los hospitales de refuerzo. « No vamos a desplegar hospitales extrahospitalarios de campaña sin antes utilizar todas las camas disponibles en los centros privados », garantizó. En cualquier caso, cada área decidirá: si bien algunos gerentes prefieren reservar los establecimientos privados para actividad quirúrgica, en otras esta actividad se encapsula en el ámbito público para derivar pacientes de coronavirus a la privada.

En cualquier caso, «todas las camas de los privados están a disposición del Sergas». Con otra cautela imperativa: tiene que haber camas, durante todo el mes de abril, para otro tipo de urgencias -cardiología, oncología, ginecología y obstetricia, etc-, «como es lógico y absolutamente exigible», remarcó el presidente.