El Entroido, el patrimonio gallego que resiste a la pandemia

Dicen en Maceda que tan importante es proteger la salud de los mayores, como que los ancianos vuelvan a ver a los felos, personajes que antiguamente pululaban por la sierra y que son las verdaderas autoridades de este carnaval. En estas aldeas, existe el dicho: « ... Cómo vou morrer sen ver os Felos!». Por primera vez, los personajes propios del Carnaval gallego: Felos, Peliqueiros, Cigarrones, Pantallas, Boteiros o Volantes, no han salido a la calle como es habitual. La pandemia del coronavirus ha cancelado todo tipo de desfiles y actos multitudinarios, carnaval inclusive , más allá de algún acto puntual.

Cuando uno aterriza por primera vez en estas localidades, una de las primeras cosas que se puede palpar es la devoción de sus gentes por el carnaval , también conocido, según la zona, como Entroido, Entrudio (en las zonas más orientales), o Antroido. El carnaval de Galicia es una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo, un evento pagano donde la transgresión está permitida y la única ortodoxia es la que imponen sus personajes. De ahí que la pandemia derivada del Covid haya supuesto todo un duro golpe para la economía de estas zonas, donde el Entroido es mucho más que una fiesta convencional, en especial en las localidades que componen el «triángulo mágico» de Orense: Xinzo, Verín y Laza.

Llega el viernes por la tarde-noche en Viana. Cuando anochece, algún boteiro, figura emblemática del Entrudio, en el más absoluto silencio decide vestirse en secreto y salir al balcón, recordando tiempos pasados . La premisa es que «no quede un año en blanco». Eso sí, desde el respeto absoluto y en casa. De ello da fe Manolo, el padre de Lorena, quien después de vestirse muchos años de boteiro, ahora ha pasado el testigo a su hija. «Es un sentimiento que llevamos dentro», explica Pedro Basalo, autoridad en el Entroido vianés. El boteiro «hay que vestirlo con respeto», dice. De fondo, en las ventanas, suena el ruido de las esquilas —un cinturón forrado de cencerros que sirve para avisar de la llegada del Boteiro— y varios tambores, el único resquicio que rompe el absoluto silencio en estos núcleos, en este año atípico, marcado por la pandemia del coronavirus. Hay que remontarse a la Guerra Civil y al franquismo para encontrar una prohibición similar a las actuales restricciones por el Covid; si bien, en muchas zonas, se siguió manteniendo viva la tradición. Entonces, el castigo por salir con el traje era ir al calabozo además del riesgo de que fuese quemado. Cuentan en Viana que una vez apareció por allí la Guardia Civil e incluso que un año el cura sacó una escopeta a fin de impedir el paso a los teatrillos. Entonces, en las aldeas no había boteiros sino unos personajes más rudimentarios que se conocían como «os das esquilas».

Este 2021, la historia se repite, aunque por diferente motivo : la crisis sanitaria ha arruinado las pocas esperanzas que quedaban en estas zonas para celebrar su entroido. Y aunque, ya no hay castigos, el riesgo por incumplir las normas es una sustanciosa multa. Para comprender el carnaval gallego, se requiere de diccionario propio. Lo primero que es preceptivo saber es que sus personajes «se visten», no se disfrazan. Tampoco se les puede tocar. En lo que se refiere a su aspecto, una de las particularidades más importantes de estos personajes radica en «su comportamiento» más allá de su aspecto físico.

Calles casi vacías en Laza el fin de semana de Carnaval MUÑIZ

Cerca de Orense, en Maceda, cuatro felos deciden reunirse, cumpliendo todas las medidas de seguridad , de uso de mascarilla y distancia social. En estas aldeas, donde casi la mitad de la población supera los 60 años, saben que es clave proteger a los mayores y evitar que «el bicho» entre allí. Con dos semanas de antelación, quedan en secreto en la casa particular de un ganadero. Allí aprovechan para ponerse el traje, que se compone de pantalón blanco con pompones, chaquetilla, camisa blanca, medias negras, chocas y una careta, sin que les vean en una suerte de ritual casi militar. En un rincón, dos hermanos aprovechan para vestirse en la amplia cocina situada en el bajo.

Durante el recorrido, apenas una vecina gesticula con los brazos abiertos cuando un Felo empieza a saltar y brincar debajo de su ventana. El envejecimiento y la despoblación ha provocado que muchas aldeas apenas lleguen a diez habitantes. En la calle, Aurora, una vecina de 95 años, comparte su alegría por volver a ver a los felos, como antaño , también en la Guerra Civil. «Antiguamente, salían solos, por separado. No era como ahora, ni tenían los trajes. Había uno que venía todos los años con las cintas», rememora. Para evitar ser vistos, estos personajes ocultaban el traje debajo de la gabardina.

Trajes típicos, siguiendo la tradición, en Viana MUÑIZ

En una aldea cercana, Carmen sale de casa. Por primera vez, a sus 83 años no se disfrazará. Quiso la mala suerte que el pasado mes de abril, la pandemia de coronavirus se llevase a su marido , en la primera ola de la pandemia, a lo que hay que sumar la crisis sanitaria que ha trastocado todo. «Ella siempre se disfrazaba. Todos los años iba a las aldeas limítrofes e incluso se ponía las chocas», rememora su nieto Fran, quien recogiendo el testigo de su abuela, ahora se viste y fabrica caretas, menos este año, «por respeto a mi abuela». Y «al bicho». De Carmen, recuerda que siempre le decía: «A mí, quítame la Navidad, la Semana Santa, pero no me quites el Entroido». Cerca de Maceda, una familia, Luis, Luisa y Naia, empiezan los preparativos para disfrazar al meco que tienen en casa y que trajeron de Suiza. En esta casa, ya es tradición disfrazar todos los años al meco, también en este año atípico de carnaval.

Siguiendo el recorrido, una parada casi obligatoria es la casa de Marisé y Juan Carlos González, situada en Chantada, en la provincia de Lugo. Ambos comparten su honda tristeza por no poder celebrar el entroido Ribeirao , uno de los de mayor relieve en la Comunidad, en cuanto a profusión de formas y significados. Llegar a su casa de esta familia, por primera vez, no reviste especial dificultad, siempre que uno consiga encontrar la estrecha carretera que sube hacia arriba. La vivienda, una de las últimas del pueblo, es una especie de templo del carnaval, donde se pueden ver retratos, caretas y el traje completo de Volante, figura del Ribeirao. Mientras, en el exterior, los dos hijos corren por las huertas, en una suerte de rito que sirve para dar la bienvenida a la primavera y la época de la producción. «El martes a la noche los viejos de cada casa se juntaban en la cantina y hacían cuentas para pagar el carnaval», rememora Juan Carlos, quien reivindica el carácter «rural» del Ribeirao.

La celebración, este año de pandemia, se vive desde las ventanas MUÑIZ

Los trajes de carácter rudimentario se realizan con materiales propios. Con los huesos de los animales, hacen «las caretas» y las campanillas que llevan los Volantes, eran las que «antiguamente llevaba el ganado». Como sucede en el resto de Galicia, el Entroido también sobrevivió a la represión. Cuenta González, que allí solían hacer la vista gorda «siempre que no te metieras con los matrimonios ni con la Iglesia». Salvo una vez que el cura denunció y la consecuencia « es que apareció la Guardia Civil y la gente huyó por donde pudo ». El Gobierno Civil de Lugo, al ver que no podía parar el Entroido, ordenó «requisar las campanillas», pero gracias a un vecino influyente consiguieron recuperarlas «previo pago de una multa». Para completar el recorrido, no podían faltar las tres localidades que conforman el triángulo mágico del carnaval en la provincia de Orense: Verín, Xinzo y Laza.

Nada más llegar a estas localidades, lo primero que se encuentra uno son carteles de «Entroido pause», en el caso de Verín, y «El entroido vive eiquí», en Laza. En Laza, en este año «perdido» de carnaval, un grupo de Peliqueiros salió por la mañana a la calle de la plaza de la Picota, casi vacía, desafiando las actuales restricciones. Desde allí, se dirigieron a la iglesia para esperar la salida de los fieles de misa. En la vestimenta, varios Peliqueiros lucían medias negras como sinónimo de luto por este año de pandemia . Por su parte, en Xinzo, única localidad gallega cuyo entroido está declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, este año ha tocado esperar, pese a reconocer que el sentimiento es tan fuerte que hay que sacarlo, pues no te puedes quedar con él dentro. De momento, sus vecinos fijan la vista en el próximo año 2022, al igual que en el resto de Galicia, con la esperanza de poder volver a celebrar el entroido todos juntos. «Porque esa ilusión y ese sentimiento con el que vivimos, no hay en pandemia en el mundo que nos la quite », recoge la asociación A Pantalla de esta localidad.