Coronaviruis Galicia: la dureza de la pandemia muestra la importancia de la salud mental

Es completamente normal que muchos de ustedes, o bien un amigo o un familiar hayan acudido o estén acudiendo al psicólogo a raíz de los efectos de la pandemia: sigue siendo un tabú para muchos, aunque la sociedad en general cada vez se abre ... más a hablar de la salud mental. Porque si la pandemia ha enseñado, a las bravas, la importancia de muchas cosas que tal vez antes no estaban tan presentes , también ha reivindicado la necesidad de una buena salud mental y lo complicado que para muchas personas es afrontar, sin ayuda, situaciones límite, exasperantes y sin un final claro.

No se puede cuantificar en una cifra exacta, pero sí ha aumentado la demanda. Incluso ya hay algún estudio, explica el vocal de la sección de psicología y salud del Colexio de Psicoloxía de Galicia, Eduardo Martínez, que ya habla de que «la demanda se ha disparado un poquito». La razón: «En parte por la propia situación que ha generado nuevas dificultades y problemáticas y que hay personas que ya tenían dificultades que se han visto agravadas con esto», narra en conversación con este diario.

Muchas veces no es una cuestión sola, sino un compendio de ellas, las que provocan que haya que pedir ayuda. Pero remarca que «quizá las dos que más afectan, o la percepción que tiene la población, es que los dos elementos que más influyen son el aislamiento social y la incertidumbre » que provoca esta situación, que ya cumple un año en próximas fechas. Aunque, recuerda, que «sí que es verdad que confluyen muchos otros que están contribuyendo a todo esto». Cuestionado sobre cuál es el perfil que más solicita la ayuda de un profesional, Martínez señala que «sobre todo el mismo perfil que se venía viendo hasta ahora : suelen ser mujeres de mediana edad, que suelen venir por cuadros más bien de ansiedad o estado de ánimo depresivo , y colectivos más desfavorecidos, personas en situación de desempleo o que con toda esta circunstancia su estilo de vida ha cambiado mucho» y con, por ejemplo, disminuciones de sus ingresos.

Cuestionado sobre otros grupos específicos, como los jóvenes, los mayores y los sanitarios, destaca que en el caso de los adolescentes se han visto pocas variaciones en cuanto a la demanda, con consultas sobre algún trastorno adaptativo, esa adaptación a la vida escolar, que ha sufrido y vive todavía múltiples cambios. Sobre los mayores, recuerda que el miedo a un contagio en este grupo de edad, que es el que más está viviendo los rigores del virus, «es bastante natural» y que por lo tanto ese temor al propio covid tiene toda «la lógica del mundo». De los sanitarios remarca también que la que están viviendo es, naturalmente, una situación de mucho «desgaste» ante lo que ven cada día en su trabajo.

Cuestionado sobre lo que se conoce como los autocuidados, lo primero que recuerda es que, de todas maneras, en estos momentos hay «emociones o reacciones que son completamente naturales . Para la mayoría que haya cierto nivel de estrés o ansiedad es normal, perfectamente comprensible, no es patológico», explica Martínez. Así que, por un lado, «normalizar estas emociones que pueden ser más negativas es fundamental», pero también es positivo «reconocer los recursos de los que dispongo y que puedo utilizar» para sentirse mejor . Por ejemplo, «qué gente podría acompañarme en este momento para encontrarme mejor, o qué tipo de actividades puedo hacer» para también sobrellevar un proceso que, aunque lleva tiempo con nosotros, no lo hace menos problemático.

La ayuda profesional cada vez es menos tabú. El estigma de la salud mental, de la necesidad de acudir a un psicólogo continúa ahí, pero disminuye: «Sí se está rompiendo el tabú, aunque permanece en parte, depende un poco del sector de edad... de cuestiones culturales. Es verdad que de un tiempo a esta parte se está normalizando mucho la figura del psicólogo, del profesional de la salud mental». Y acto seguido habla de incluso un propio tabú entre los profesionales: «Decir que un psicólogo necesita a otro psicólogo, a lo mejor porque estoy quemado. A veces también está ese tabú, pero se va rompiendo, y es necesario para evitar quemarse, que haya válvulas de escape a todo esto», explica.

Pero otra cuestión fundamental es cuando las personas que lo necesitan no pueden acceder a este servicio por no poder permitírselo, al ser más complicada la atención por la sanidad pública . Señala un dato fundamental: «Son precisamente las personas que se suelen ver más desfavorecidas o en situaciones de mayor riesgo» las que en muchas ocasiones no pueden permitirse ir a una consulta privada, y se encuentran con el problema de que existe una «altísima demanda» que dilata sus citas y sus revisiones con su psicólogo . Señala que ahora hay un plan de salud mental en Galicia, precisamente por los efectos del covid, que quiere, por ejemplo, reforzar el número de profesionales, y precisamente recuerda que el número de personas en esta especialidad ahora mismo no es el suficiente para cubrir esa demanda creciente. Una demanda que ha llegado para quedarse, por lo menos unos meses incluso una vez que se consiga dar carpetazo a las restricciones, lo que ya se conoce como la postpandemia.