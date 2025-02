La Coruña registra una nueva víctima de Covid mientras se acerca a los 800 casos activos

Contenidos los peores focos de coronavirus desde hace días (Meicende, Vimianzo), pero ya bajo los efectos de una transmisión comunitaria con casos huérfanos, situación aún más preocupante que la aparición de distintos brotes, el área de La Coruña, un día más, concentra más de la mitad del incremento diario de casos activos en Galicia, al pasar de 700 a 778.

Esos 78 casos representan más del 60% del incremento total en Galicia, que con 1.281 casos activos, roza ya los 1.300, tras un incremento de 124 en las últimas 24 horas . De nuevo por encima del centenar en el alza de casos, pero estirando aún más el aumento en los avances que da día a día el Covid en la Comunidad: 105 era la diferencia de positivos activos el sábado, 115 la víspera. La situación se agrava.

Para dimensionar hasta qué punto el área coruñesa se ha desmarcado del resto en las últimas semanas basta echar un vistazo a las cifras de casos activos. La siguiente en el escalafón es Vigo, con 134. Es decir: casi seis veces menos en el área asociada a la ciudad olívica, la más poblada de la Comunidad. En el resto: 110 en Lugo, 94 en Orense, 60 en Pontevedra, 55 en Santiago y 51 en Ferrol. Hay una desproporción, una brecha entre La Coruña y el resto de Galicia que se va ensanchando día a día. Estas cinco áreas, sumadas, absorben 370 casos, menos de la mitad que en el epicentro de la pandemia a nivel gallego.

En el caso del área de La Coruña y Cee, al aumento de casos se suma un hecho luctuoso: la muerte de una mujer de 86 años que estaba ingresada en el CHUAC coruñés y presentaba patologías previas. Los fallecimientos en Galicia por la pandemia de coronavirus llegan ya a 625.

Arranca el cribado de pruebas

Fuentes del área sanitaria de La Coruña y Cee detallan que son 39 los pacientes ingresados, dos en UCI. En la jornada de ayer se realizaron un total de 1.092 PCR en esta demarcación, en línea con lo anunciado esta misma semana por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien estimó que podría llegarse a las 1.200 PCR diarias, con cribados selectivos por edades y profesión.

De hecho, este lunes, «está previsto comenzar a realizar el cribado de los colectivos especialmente sensibles y expuestos , utilizando los listados que nos que van facilitando los concellos», explican desde el área. Por la tarde están citados ya los primeros: en los municipios de Abegondo y Bergondo.

La previsión del Sergas pasa por continuar con esta dinámica, «priorizando estos cribados, para continuar después incorporando personas al cribado de distintos grupos y colectivos , siempre en función del riesgo de exposición y contagio».

Revisión de las restricciones

El área coruñesa está pendiente de las próximas reuniones de la comisión clínica de expertos sanitarios que asesora a la Xunta , y que deberá valorar si se mantienen o intensifican (se antoja improbable que se relajen, a la vista de la situación epidemiológica) las restricciones en vigor.

El pasado miércoles los 35 expertos abogaron por aguardar y no recomendar todavía una limitación de movimientos , augurada en ciertos bulos en redes sociales. En la Xunta se prefirió no recurrir por tanto, «de momento», a la solución más drástica. La idea era dejar pasar el fin de semana, con sábado festivo incluido, y ver sus efectos. Pero Feijóo ya dejó claro que no le va a «temblar la mano» si es necesario llegar a este extremo para contener el avance del virus.

Las medidas que pesan sobre el área coruñesa, en gran medida reabsorbidas por las pactadas por el Gobierno central con las autonomías, debían ser revisadas en un plazo máximo de siete días desde el pasado día 12.