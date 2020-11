Coronavirsu Galicia Un verano explosivo en carretera que no se debe repetir en diciembre El estío fue «muy malo», menos tranquilo de lo esperado y con el 56% de fallecidos menores de 44

Hubo en el verano de este extraño 2020 menos accidentes que en 2019, siendo la cifra menor desde el año 2017. Pero no fue suficiente. Se esperaba desde las autoridades que la cifra fuese inferior, en un estío en el que sí que se pudo viajar, pero faltaron fiestas populares o grandes desplazamientos y en el que ya hubo restricciones por el coronavirus, por ejemplo, en la zona de A Mariña. Fue «un verano muy malo» en las carreteras gallegas. Esta descripción tan clara no la hace cualquiera: es de la coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez Dobarro, que también reclama que ahora, con una nueva desescalada, aunque no sea desde un confinamiento como el de