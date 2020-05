GALICIA El Consultivo ve nula la subida de peajes autorizada por gobiernos socialistas para ampliar la AP-9 Considera que el Real Decreto no debió enmarcarse en la Ley de Autopistas de 1972 sino en la de Contratos Públicos de 2007, por lo que el procedimiento empleado no es legalmente válido

José Blanco quiso colgarse la medalla de ser el ministro de Fomento que culminara las grandes obras públicas de Galicia. Prometió el AVE para 2015 y todavía se lo espera. Y se empeñó en ampliar la AP-9, principalmente el Puente de Rande y la circunvalación de Santiago, dos de las reivindicaciones más perentorias. La fórmula que ideó fue permitir a Audasa incrementar de manera excepcional los peajes para así costear las obras. El Consello Consultivo acaba de determinar que esta decisión es nula de pleno derecho.

A través de un dictamen solicitado por la Presidencia de la Xunta, el Consultivo estima que la articulación legal que empleó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en noviembre de 2011 para autorizar la subida de los peajes no fue la adecuada. Entonces, el Ejecutivo recurrió a un Real Decreto Ley para ampliar el convenio de la concesión con Audasa, y al amparo de dos artículos de la Ley de Autopistas de 1972. Sin embargo, el órgano asesor estima que la modificación del convenio no tenía encaje en esa Ley sino en la posterior de Contratos del Sector Público, aprobada en 2007. Por tanto, al no haber seguido el procedimiento legal, la subida de peajes fue nula de pleno derecho y no debió realizarse.

Beneficio fiscal encubierto

Hay más. Señala que el convenio considera la variación de la cuota del impuesto sobre sociedades como un pago más que afectará a los flujos de caja de la concesionaria y se repercute en los peajes, algo que el Consultivo considera que es un «beneficio fiscal encubierto». Aquí el Consultivo asegura que se contraviene el artículo 133 de la Constitución, según el cual «todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley». De tal forma, considera que «es nulo de pleno derecho» al ser contrario al ordenamiento jurídico.

Ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y José Luis Ábalos al frente de Fomento, fue aprobada en noviembre de 2018 una adenda al convenio con Audasa que recogía la regularización de obras que la concesionaria había realizado por su cuenta, y que también devinieron en subida de los peajes. El Consultivo estima que también esta adenda es contraria a derecho y, por tanto, nula, dado que estas actuaciones no se encontraban recogidas en los proyectos previamente aprobados y autorizados por el Gobierno.

«Tanto en el dictado del Real Decreto 173/2011 de 18 de noviembre (...) como en el dictamen del Real Decreto 1359/2018 que aprobaba la adenda se produjeron quiebras de legalidad, sustantivas y procedimentales, que los hacen incurrir en causas de nulidad de pleno derecho previstas» en la legislación de procedimiento adminsitrativo, «lo que inevitablemente determina la improcedencia de los incrementos de tarifas acordados como el sistema de compensación por las inversiones realizadas», manifiesta el Consultivo en el dictamen, hecho público este miércoles.

Críticas de la Xunta

«Estamos ante la confirmación jurídica por parte del Consello Consultivo de Galicia de que los incrementos extraordinarios de la AP-9 que los gallegos sufrimos en el último año y medio son nulos de pleno derecho», ha asegurado este miércoles la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

La conselleira llama la atención sobre que el Consultivo señala que el incremento de los peajes «acordados por José Blanco y por Gobiernos socialistas son contrarios a derecho por varios motivos», «porque no se tramitaron conforme a la ley de contratos y porque suponen incrementos de peaje por actuaciones que van más allá de la propia ampliación de la autopista», informa Ep.

Además, cree que «lo más grave» es que «supone una bonificación fiscal encubierta» en favor de la autopista, en una «bonificación del impuesto de sociedades» para que «tenga más ingresos», en una situación considera «insólita».