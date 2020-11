Condenan por injurias a la líder del PSOE de Ferrol por llamar «machista» a un juez La sentencia, que firma una magistrada, le reprocha que hiciera «ataques sin fundamento» en las redes sociales que provocaron un «linchamiento» contra el titular del Juzgado de Violencia de Género de la ciudad

Ojo con lo que se dice de un juez en las redes sociales. La secretaria local del PSOE de Ferrol y actual gerente de la entidad pública Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Sestayo, acaba de ser condenada penalmente por un juzgado de la ciudad por injuriar a un magistrado al que acusó de «machista» en su perfil de Facebook en 2017. La dirigente socialista se desahogó en su cuenta contra el titular del Juzgado de Violencia de Género al decidir el archivo de una causa en la que ella era la denunciante. «Los jueces aún son demasiado impunes en este paíy la sensibilidad de estos machistas es la que es», «al juez de Violencia de Género de Ferrol se ve que considera que la voluntad de las mujeres es inútil y debe estar al servicio del macho», «muchas mujeres se quejan del machismo y mal trato de este juez», son solo algunas de las frases que llegó a escribir. Ahora, la juez que dirige el Juzgado de lo Penal nº2 de Ferrol considera que estas afirmaciones no están amparadas por la libertad expresión y que no fueron sino «juicios de valor sin fundamento alguno», «un puro insulto» y que ataca no solo «el desempeño profesional del juez, sino también su vida privada y familiar, pues se supone que el varón machista lo es tanto en lo personal como en lo profesional». Sestayo tendrá que pagar una multa de 2.100 euros e indemnizar con otros 500 al juez injuriado por daños morales.

Los hechos se remontan a 2017. Sestayo denuncia a su expareja ante el juzgado «por un presunto delito en el ámbito de la violencia de género», pero el titular del Juzgado de Instrucción nº2, competente para estos asuntos, decreta el sobreseimiento y deniega la orden de protección que solicitaba. Ese mediodía la dirigente socialista —en aquel momento portavoz del PSOE en Ferrol, concejala de gobierno en el Ayuntamiento, abogada y asesora del Centro de Información a la Mujer de Ares— desató su enfado en su perfil de Facebook, que provocaron además una cascada de comentarios críticos contra el juez, llegando a producir «un linchamiento verbal» contra este, según recoge la sentencia difundida este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

La magistrada Beatriz Seijo, redactora del fallo, afea a Sestayo que omitiera en sus comentarios en las redes que ella era la protagonista de la noticia o que el fiscal, una mujer, se mostró de acuerdo con el sobreseimiento de su denuncia, además de ocultar los argumentos que articulaban esta decisión. «Tildar a alguien de machista es un grave insulto», señala Seijo, «una tacha de tal calibre debe estar debidamente fundada, no solo afecta al honor del juez en particular, sino también a la confianza de los ciudadanos en la justicia».

Durante el juicio, Sestayo apoyó su defensa en el testimonio de mujeres que reconocieron haberse sentido incomodadas por el juez de violencia de género. «No dudamos que tales quejas existieran», responde la magistrada Seijo en la sentencia, pero «este incidente no basta para acusar a nadie de machista. No puede confundirse un trato rudo o brusco, si es que lo hubo, con la actitud prepotente del varón que se considera superior a la mujer». Así, admite que «es comprensible que las verdaderas víctimas de maltrato se sientan cuestionadas cuando su testimonio se somete a contradicción, pero el juez tiene obligación de contrastar la veracidad de dicho testimonio».

De paso, le recuerda que «tiene razón la acusada cuando afirma que ningún juez es intocable» y «todos están sometidos a su propio régimen disciplinario», pero «si hay quejas fundadas, existen vías para canalizarlas, como sabe la señora Sestayo por su condición de jurista con amplia trayectoria profesional». Además, censura que vertiera las críticas en Facebook «pues este tipo de foros no se caracterizan por el rigor o prudencia de las opiniones que ahí se vierten», más bien «las redes sociales contribuyen a aumentar el impacto de lo que en ellas se dicen, aunque lo que se diga sean meras insidias, burlas o falsedades».

«La acusación de machismo aquí enjuiciada no es un mero exabrupto fruto de un acaloramiento puntal», añade la sentencia, dado que Sestayo «siempre se ratificó en lo dicho». La magistrada Seijo considera un agravante que la condenada tenga puestos de representación pública, dado que «sus opiniones trascienden». «La crítica debe estar sólidamente fundada (...) y en los comentarios que se vierten en el Facebook no hay la más mínima argumentación sobre las razones por las que la señora Sestayo considera machista al juez», motivo por el que sus palabras «se convierten en una mera descalificación personal que la libertad de expresión no ampara».

En su fallo, la magistrada Seijo rebaja de diez a seis meses la multa que se impone a Sestayo, por una cantidad de 10 euros diarios, y a mayores establece una indemnización por daños morales de 500 euros, frente a los 4.500 que solicitaba la fiscalía. Por último, la dirigente socialista está obligada a publicar la sentencia en su perfil de Facebook. Este lunes, Sestayo se limitaba a anunciar que recurriría el fallo y defendía su inocencia, basándose en la libertad de expresión.