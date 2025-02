Coronavirus Galicia: A Pobra do Caramiñal y Mos, en nivel máximo de restricciones, donde continúa Lobios

A última hora de la tarde de este martes tuvo lugar un nuevo encuentro de los representantes de la Xunta, encabezados por su presidente, Alberto Núñez Feijóo , con sus asesores sanitarios para evaluar un posible paso al frente en el alivio de restricciones. Las previsiones indican, de hecho, que durante el día de hoy se anuncie una previsible reducción de restricciones ante la mejora de los datos.

Lo que sí se ha confirmado tras esa reunión del comité clínico fue la entrada en el nivel máximo de restricciones, a partir del viernes, del concello coruñés de A Pobra do Caramiñal y de Mos (Pontevedra) que, al igual que Lobios, que no rebaja su nivel. La hostelería no podrá abrir y el perímetro se cerrará a los límites del municipio.

Así mismo, el comité ha determinado que haya cinco ayuntamientos en nivel alto: Ribeira, Ordes, Moraña, Ponte Caldelas y Viveiro. Y otros doce en el nivel medio: Barco de Valdeorras, Moaña, Ponteareas, Cambados, Bueu, Boiro, Rianxo, Cee, Xove, Cervo, Vilalba e Monforte. El resto de concellos seguirán estando bajo los efectos de las restricciones medio-bajas.

Esta decisión tendrá, de nuevo, que ser avalada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que precisamente este martes ha hecho público que vuelve a amparar las medidas propuestas por la Xunta hasta el próximo sábado, día 29 de mayo. Es la segunda vez que el alto Tribunal gallego avala las restricciones ordenadas por al Xunta para la gestión de la pandemia.

La reunión del comité clínico ha llegado en un día en el que el balance sanitario parecía llamar a la esperanza de un posible alivio de restricciones. El virus sigue presente , pero los casos activos se anotan una fuerte bajada, la presión asistencial se alivia y los contagios se rebajan por debajo de la centena. Al menos así se extrae de los datos notificados este martes por el Sergas, que informan de la situación epideomiológica de Galicia del lunes a las 18 horas, último momento en el que recaban la información. Los contagios cayeron hasta los 89 diagnósticos positivos detectados por cualquier tipo de prueba. Un dato que, unido a las altas que se han producido en las últimas horas (160) hicieron que el número de casos activos vuelva a caer hasta los 2.553 .

Y la presión asistencial también se vio favorecida en la actualización de este martes del Sergas: los ingresados a causa del Covid en Galicia son 140 , y se consolida un mordisco de cuatro camas con respecto al día anterior. Hay 109 personas pasando la enfermedad en la planta de un hospital de la Comunidad, tres menos en 24 horas. Además, otro paciente consiguió salir de la UCI en las últimas 24 horas, lo que hace que el martes hubiese un total de 31 camas ocupadas en Cuidados Intensivos.