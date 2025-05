Comienza la vacunación de los marineros gallegos

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha confirmado el inicio de la vacunación de marineros de altura y gran altura este jueves en Vigo, un proceso que continuará el viernes en Burela (Lugo).

Así lo ha informado, según anunció Ep, recordando que en febrero mandaron una solicitud al Gobierno pidiendo que lo hiciera el Instituto Social de la Marina (ISM). Finalmente, esta semana se les trasladaron los datos para que sea la Administración autonómica quien proceda a la vacunación con Janssen.

« Desde hoy empezaron a vacunarse en Vigo, mañana en Burela », ha sentenciado el conselleiro, quien ha explicado que se hará en marineros de altura y gran altura con los datos trasladados por el ISM.

Un sector afectado

Las condiciones de trabajo de los marineros, que duermen juntos en grupos de cuatro a ocho personas en compartimentos de literas, y faenan sin poder respetar la distancia de seguridad, provocan que sea «difícil que infectado uno, no se infecte el resto de la tripulación», explicó Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores, a este diario . «No somos Hércules, no podemos pasarnos las cajas de pescado con los brazos extendidos a una distancia de metro y medio».

El barco Prometheus Leader, en el puerto de Vigo Salvador Sas

La llegada de los barcos gemelos Prometheus y Emerald Leader , cuarentenados en el puerto de Vigo después de que siete y diez de sus integrantes, respectivamente, dieran positivo con la variante india, avivó el debate y la urgencia con la que los marineros solicitaban la vacunación. Desde el puerto de Vigo habían entrado las cepas británica y sudafricana a la comunidad .

La vacunación llegará con Janssen, que solo necesita ser inoculada una vez. Esto es positivo, según contó Otero, ya que los marineros pueden tardar meses en regresar desde que se embarcan.

Conflicto con la normativa de bajura

Mientras las buenas noticias llegan con vacunación en marineros de altura, la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, acusa a la UE de la falta de diálogo. Volverán a movilizarse en prácticamente todos los puertos este viernes , para mostrar su oposición frontal al nuevo reglamento de control europeo que afectará al marisqueo y a la pesca artesanal.

Según un comunicado de Ep, la nueva normativa de la UE está enfocada a la pesca industrial y no tiene en cuenta los métodos de la pesca artesanal. Esta normativa implica nuevas inversiones y plantea problemas como por ejemplo, y según el presidente de la Cofraría, Jose Antonio Sieira, que las condiciones climatológicas imposibilitarían las tareas de control para las embarcaciones de entre 4 y 12 metros de eslora, algo que la nueva normativa impondría. La Federación no se opone al control de los trabajos de pesca, si no a los nuevos métodos que se impondrían , asegurando que «equiparar a la pesca artesanal con la pesca industrial» es un error.