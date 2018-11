Así es la colección de Rosalía para Pull and Bear

La cantante Rosalía triunfa en los escenarios y ahora se propone hacer lo propio en el ámbito de la moda. Convertida en uno de los personajes del momento, la catalana ha lanzado esta misma semana una colección «cápsula» para la firma Pull and Bear, fruto de un acuerdo entre la artista y la empresa gallega Inditex.

Las prendas de ropa diseñadas por Rosalía contienen las principales señas de identidad de su singular estilo, marcado por la influencia urbana, el estilo deportivo y con la presencia de estampados que recogen algunas de las palabras y expresiones que la cantante ha popularizado, como «Malamente» o «Trá trá». Así, abundan los chándales y la ropa amplia y cómoda, aunque en la colección también se pueden encontrar faldas vaqueras, pantalones y cazadoras.

New Collection Pull&Bear by Rosalía NOW OUT 💖 #pullandbearbyrosaliahttps://t.co/F8jRAdILnIpic.twitter.com/EbSolzGwRh