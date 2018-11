El coche del futuro

Actualizado: 17/11/2018 10:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los principales objetivos de cualquier gobierno debe ser el de generar seguridad. Tenemos unas reglas de juego, y solo faltaría que no se pudiesen cambiar, pero no conviene hacer las cosas a lo loco porque el dinero es cobarde y huye en cuanto el panorama no está claro. Es comprensible que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiera generar debates que tapen los asuntos esenciales de su gestión, porque todos lo hacen. La madurez de la democracia española ha hecho que lo de los restos de Franco les haya salido rana y haya tenido mucho menos impacto en la población de lo que preveían y por eso ahora alguien ha decidido que es el momento de sacar a la palestra de golpe el problema de la contaminación y la transición a una movilidad verde. Vayamos por partes.

Es muy probable que en veinte años queden pocos coches con motor de combustión, porque la evolución del sector y la mayor concienciación medioambiental nos lleva a ese escenario. Eso es cierto, pero también lo es que anunciar una fecha de prohibición de ese tipo de coches sólo sirve para generar inquietud entre los que actualmente tienen un vehículo a gasóil y carecen de medios para cambiarlo. Y no olvidemos que en ese saco están miles de autónomos en Galicia —taxistas, pequeños transportistas o comerciales—, que se levantan cada día con una idea distinta que puede repercutir muy negativamente en susresultados.

Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, que las ideas pueden ser excelentes y el itinerario para llegar a ellas pésimo. En el caso de la automoción, que tan relevante es en la economía gallega, si queremos que todo hijo de vecino tenga un coche eléctrico mejor será prepararnos primero nosotros para fabricarlos y después hacer la transición verde. No vaya a ser que mejoremos en emisiones a cambio de hacer ricos a otros. Tenemos la oportunidad, por una vez, de aprovechar los cambios que vienen, mejor no tirarla por la borda. ¿Coches del futuro? Claro, pero Made in Vigo.