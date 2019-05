RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE ORENSE «Es un clamor, Orense se encuentra en estado de abandono, caótico» El socialista propone «un plan de rescate» para un ciudad que está «a la deriva»

—Orense tiene un panorama político con un partido político local fuerte como Democracia Ourensana y un escenario sin mayorías claras. El alcalde Jesús Vázquez les ha acusado de bloqueo y de atarle las manos, mientras que el presidente Alberto Núñez Feijóo afirmó que la ciudad ha conseguido, pese a todo, avanzar. ¿Considera que ataron las manos al Gobierno y que la ciudad ha podido avanzar en estos años?

— El alcalde utiliza el victimismo como mecanismo de defensa ante su inacción, pero es el responsable de que una ciudad salga adelante y no puede culpar a la oposición de ejercer su labor. Una oposición que además fue leal con él, solo hay que recordar el plan de empleo que se aprobó o el de movilidad o el de obras para la ciudadanía. Por otra parte ese victimismo no justifica que un regidor público se ampare en ello para esquivar lo que es su obligación. En cuanto al estado de la ciudad es un clamor, pregunte a quien pregunte, no es cuestión de ideología, la ciudad está en estado de abandono, caótico. La mayor queja es el estado de suciedad de las calles, el estado de deterioro de las infraestructuras. Desde aceras, con más de 140 expedientes el año pasado por caídas y 19 éste. Es una ciudad a la deriva, de hecho hay un informe bastante reciente de la OCU que afirma que el índice de limpieza de la ciudad ha caído siete puntos en los últimos cuatro años. Además es junto Granada la única ciudad de España que no tiene presupuestos aprobados en todo el mandato.

—Habla de plan para «adecentar» Ourense, de unos 40 millones de euros. ¿En qué consiste ese plan?

— Es un plan de rescate que afecta a toda la ciudad, usted pasa por las calles, las plazas y prácticamente todo en ruinas. Mi propio coche en este tiempo en dos ocasiones se me han reventado los neumáticos y en una de ellas la dirección y la amortiguación y tuve que cambiarlo y asumir su coste. Lo que ocurre es que obligas a que venga la Policía Local, que se detenga, que evalúe...Y muchas veces en el caso de los reventones uno se da cuenta hasta 500 metros después de que no tiene rueda, ¿y qué hay que hacer? ¿Dar marcha atrás y volver a introducir la rueda? Lo mío no es un caso aislado, los viandantes que pasaban por allí me dijeron que a ellos les había pasado lo mismo. Este es el resultado de esos 4 años de inacción.

—Su objetivo es ganar, y después del gran resultado del PSOE en las generales puede estar más cerca que nunca. Pero, en el probable caso de que no tenga mayoría, ¿con quién pactará? ¿Tiene líneas rojas con Democracia Ourensana?

—El PSOE es un partido de Gobierno, tenemos 140 años de historia. Solo está pensando en ganar las elecciones, y después ya se verá cómo se gobierna. Se puede gobernar también en solitario, por lo tanto ahora no estamos haciendo ningún tipo de diatriba sobre con quién gobernar, eso no corresponde a este momento. Corresponde conseguir el resultado que permita que el PSOE pueda ejecutar su programa de gobierno.

—¿Teme que la movilización de su electorado no sea tan alta como en las generales?

— Lo primero de todo es que hay que decirle a los ciudadanos que hay que salir a votar, porque estas elecciones son las que más les afectan. Además queremos decirles que su voto tiene doble valor, porque Ourense es una de las provincias más atrasadas de España en todos los índices, y lo es porque ha gobernado el PP 31 años en la Diputación, y lo es porque el PP gobernó durante 4 años en la ciudad y ya vimos lo que ocurre. Lo es porque gobernando el PP en Madrid, en Galicia, en la provincia y en la ciudad sabemos donde estamos. Su voto vale para gobernar en la ciudad pero también para cambiar por primera vez el gobierno de la diputación.

— ¿Se ven en disposición de arrebatarle la Diputación al PP de José Luis Baltar? Con todo, en las generales se quedaron cerca de superarles en votos en la provincia, pero fue una de las pocas de España donde el PSOE no lo consiguió.

—Sobre este aspecto, hay que recordar que con los resultados de hace dos semanas en la provincia el PP no estaría gobernando. El PSOE tuvo el mejor resultado de su historia y se quedó a 3.500 votos del PP. Pero ese era el cómputo solo del Partido Socialista, sin contar a los demás. No necesitamos ganarle al PP, con esos resultados estarían fuera de la diputación.