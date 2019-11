EN CAMPAÑA Casado exhibe su compromiso con la agenda gallega de Núñez Feijóo El líder del PPdeG insiste en unir en su partido los votos de Vox y Cs como única alternativa a Pedro Sánchez

El acto central de los populares gallegos en esta breve campaña de generales reunió por primera y última vez a Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado en el kilómetro cero de la Comunidad, el Lalín «reconquistado» por José Crespo en las últimas municipales, según sus propias palabras. Volvió a ser un acto potente, con más de mil quinientos asistentes que además pasaron por caja para un menú de magosto con callos, carne ao caldeiro y charanga. Pero sobre todo sirvió para mandar el mensaje de que la agenda gallega que Feijóo puso sobre la mesa esta semana solo tiene un garante, y ese es el candidato popular. «A mí sí me duelen Galicia y los problemas de los gallegos», proclamó Casado, «yo me comprometo con los 25 puntos fundamentales presentados esta semana por la Xunta», entre los que destacan soluciones para la crisis industrial, garantías de llegada del AVE, el desbloqueo de la financiación autonómica e inversión para el Xacobeo 2021. «Vengo a comprometerme», apostilló. En una intervención más densa de la cuenta, con demasiadas ideas y no tantos mensajes de fácil digestión, Casado sin embargo fue claro con la situación que atraviesan algunas de las principales empresas de la Comunidad. «Alcoa, Ence, As Pontes, la PSA de Vigo, Navantia», enumeró, «llevamos todo el año de esto, nos llamaban agoreros pero se han cumplido todas las previsiones». Por eso se preguntó «qué más necesita el Gobierno para hacer algo por la industria gallega».

El candidato popular adquirió compromisos con los astilleros públicos de Ferrolterra y avanzó que aprobará el estatuto para las empresas electrointensivas que desde hace meses reclama el sector. Además, mostró su desacuerdo con «los plazos tremendamente exigentes» que se le han «anticipado irresponsablemente» a las centrales térmicas en España tras haber hecho «inversiones multimillonarias». Y ante la fusión PSA-Fiat, defendió la necesidad de «mandar un mensaje claro a las multinacionales de que después del 10-N habrá un gobierno del PP que apostará por el motor y las fábricas de automóviles» como la que hay en Vigo y que, como sector, representa más de un 10% de la economía gallega.

En esta ocasión Casado no lanzó ningún guante a Feijóo para que repita como candidato en las próximas autonómicas, gesto que sí tuvieron la cabeza de lista por Pontevedra y regidora de Marín, María Ramallo («Alberto, te empujaremos a las próximas autonómicas y lo sabes») y el alcalde de Lalín, José Crespo («a Feijóo lo necesitamos como agua de mayo»). El líder nacional del PP optó por el halago de la gestión de la Xunta, cuyas políticas sociales «se estudian en otros países europeos» como «referente nacional e internacional» que es. «Vengo a Galicia porque Galicia es fundamental para la historia de España, de Europa y la del Partido Popular», sentenció.

«Casado cumplirá»

También habló de gestión, de la suya en concreto, Alberto Núñez Feijóo, que puso en valor medidas en vigor como la Tarxeta Benvida para los recién nacidos, las casas nido en el rural o, ya el próximo año, la gratuidad de las escuelas infantiles de 0-3 años para el segundo hijo. «Somos la única Comunidad Autónoma que lo garantiza», destacó el barón gallego. Y también respondió a su jefe de filas: «Estoy convencido de que Pablo Casado cumplirá con Galicia sí o sí».

Pero el grueso de su intervención no fue para su auditorio, lógicamente compuesto por cientos de simpatizantes del PP, sino para los votantes de Ciudadanos y Vox —270.000 en Galicia en las generales de abril—, a los que una y otra vez aludió para que unifiquen su voto en la papeleta popular. Ni verdes ni naranjas «van a conseguir escaños en el Congreso o el Senado por Galicia», vaticinó Feijóo, «y sin embargo, sus votos van a favorecer directamente al PSOE». «Y eso lo tenemos que decir porque estamos aquí para defender nuestro país», afirmó.

«Que nadie nos despiste», advirtió Feijóo, «esto no va de un gobierno que presenta un balance» sino «de un gobierno sin balance y que se presenta a estas elecciones a dividir el voto de la alternativa, de esto va este juego maniqueo que pasa por primera vez» desde el regreso de la democracia en 1978.

El presidente gallego se dirigió «a todos los que no queréis esta situación política» de bloqueo, «a todos los que no estáis de acuerdo con que nacionalismo, independentismo, populismo y socialismo desgobiernen España, a los votantes que confiaron en Vox y Cs» reclamó de nuevo «que unan voto en el PP y garantizamos el cambio político en España». «Por la estabilidad, por la economía, por el empleo, por los servicios públicos, por las familias, por todo lo que nos une», apostilló Feijóo, «os pido que salgamos a ganar».