Mitin en Vigo Casado avanza que Feijóo «será lo que quiera ser» si él preside España El líder nacional del PP subrayó que el presidente de la Xunta es un político «de referencia» a nivel nacional

«alberto Núñez Feijóo será lo que quiera, cuando quiera y como quiera si logro ser presidente del PP». De este modo evidenciaba en julio de 2018 el por aquel entonces candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, su predilección por la figura del presidente de la Xunta durante una visita a Galicia en el marco de la carrera por el liderazgo de la formación. Ocho meses después, en un acto de precampaña celebrado ayer en la ciudad de Vigo y convertido ya en líder del PP nacional, Casado aprovechó para reiterar su admiración hacia Núñez Feijóo y hacia el PPdeG, hasta el punto de que avanzó que si logra ser presidente del Gobierno, el presidente del Ejecutivo gallego «será lo que quiera, como quiera y cuándo quiera en ese futuro gobierno de España».

«Para mí, el PPdeG es una referencia a nivel nacional y Feijóo un político de referencia», subrayó Casado ante las cerca de 300 personas que se dieron cita en el acto celebrado en el Auditorio Mar de Vigo. Precisamente, el líder del PP nacional recordó que desde que fue elegido ha visitado la Comunidad hasta en ocho ocasiones, frente a la única visita realizada por Pedro Sánchez desde su llegada a Moncloa.

En opinión del presidente popular, la razón por la que Sánchez no ha visitado Galicia es el incumplimiento de buena parte de las promesas que formuló tras su llegada a la Moncloa. Entre ellas, Pablo Casado citó el hecho de que todavía no exista un marco estable para las empresas electrointensivas pese a la incertidumbre de compañías como Alcoa o Ferroatlántica, la situación de las infraestructuras en la Comunidad tras las reiteradas subidas de peaje de la AP-9, o el hecho «injusto» de que no haya llegado aún la Alta Velocidad y «se alarguen los plazos comprometidos» por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así, frente a la actuación de Sánchez, el presidente del PPa nivel nacional destacó el modelo del PPdeG y, en particular, de Alberto Núñez Feijóo. «¿Qué otro presidente da ruedas de prensa todas las semanas? ¿Qué otro partido tiene una política tan transversal, tan unida y tan respetuosa con la labor de las Comunidades Autónomas pero diciendo que el esqueleto que nos une es el de una gran nación unida?», cuestionó Pablo Casado, al tiempo que comprometió que si logra ser presidente del Gobierno tras los próximos comicios modificará el sistema de financiación autonómica teniendo en cuenta las demandas de Galicia y las otras autonomías de «la España rural», en lugar de premiar a territorios como Cataluña.

«Idea para Galicia»

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ensalzó al PP como un partido «constructivo frente a aquellos que quieren destruir sin ofrecer alternativas» y argumentó que «lo que le interesa a Galicia es que Pablo Casado sea presidente», por entender que contempla en su agenda personal y política a esta Comunidad frente a otras formaciones nacionales que «abren franquicias en las provincias».

Tal y como valoró Feijóo, solo el PP de Galicia tiene capacidad para lograr mayorías absolutas y gestionar los problemas de los ciudadanos; un aspecto que ilustró afirmando que en el PPdeG «cuando alguien dice viva Galicia, decimos viva Galicia, cuando dicen viva España, decimos viva España, pero aparte de eso habrá que saber hacer algo, tener una idea para Galicia y para España», deslizó en referencia velada a formaciones como Ciudadanos o Vox.