Carnaval de Vigo 2020: eventos, horarios, actividades del Entroido

Vigo tampoco se perderá el Carnaval en este año 2020. El Concello ya ha presentado el programa de actividades para la celebración, que se extenderá durante todo el fin de semana y los siguientes días: así, Vigo se disfrazará desde el 21 de febrero hasta el próximo día 26 de febrero.

El calendario de actividades, para que puedas anotar de un vistazo qué ocurre cada día en Vigo, es el siguiente, con especial incidencia en los grandes días de la celebración y el fin de semana.

Todo arrancará este viernes día 21 de febrero, cuando habrá animación en la calle tanto en la rúa do Príncipe como en la Porta do Sol de 18.00 a 20.00 horas. A esa hora en la que terminará la animación, a las 20.00 horas, se producirá la entronización del Meco en la misma Porta do Sol.

Finalmente, para despedir este primer día carnavalesco en la ciudad olívica, Soraya Arnelas se subirá al escenario para que los vigueses y visitantes puedan disfrutar de un concierto con sus grandes éxitos. Este se producirá cuando termine la entronización en la propia Porta do Sol.

El siguiente día, el sábado 22 de febrero, la actividad comenzará también en la franja vespertina. Será un poco antes que el día anterior, y lo hará también con la animación por las calles. La hora a apuntar son las 17.00 horas, y tendrá lugar, como el viernes, en la Rúa do Príncipe y en la Porta do Sol.

A partir de las 18.00 horas dará el pistoletazo de salida el desfile-concurso de comparsas y carrozas . Lo hará desde la rotonda de Isaac Peral en la Avenida de García Barbón, y recorrerá Policarpo Sanz y terminará en la Porta do Sol. La hora de concentración, sin embargo, será un poco antes: a las 17.00 horas.

Ketama le pondrá el ritmo al sábado con una actuación musical a partir de las 21.30 horas. Será en la Porta do Sol, que acogerá buena parte de las actividades de este Entroido 2020.

El domingo 23 de febrero la actividad comenzará bien temprano , y lo hará con un poco de deporte. Será con la carrera popular , que tendrá dos modalidades: la infantil, que dará su pistoletazo de salida a las 10.00 horas, y la adulta y veterana, que lo hará un poco más tarde: a las 11.00 horas.

La infantil tendrá como recorrido la Rúa do Príncipe, mientras que la carrera para adultos y veteranos transcurrirá por la Porta do Sol (salida), rúa Elduayen, Paseo de Alfonso XII, rúa Pi y Margall, rúa López de Mora, avenida Camelias, rúa Romil, rúa Cachamuíña, Ronda de Don Bosco, rúa Progreso, rúa Doutor Cadaval y Porta do Sol (final).

La Rúa do Príncipe y la Praza da Princesa vivirán la animación infantil de este sábado de 17.00 horas a 19.00 horas. En Príncipe también habrá animación infantil a las 17.00 horas, enfrente del MARCO. A las 18.00 horas también habrá chocolatada infantil en este mismo lugar, junto a más animación.

Los obradoiros y la animación infantil tendrá lugar el lunes 24 de febrero de 17.00 a 20.00 horas en la Rúa do Príncipe, frente al MARCO. Animación de calle en el mismo lugar a las 18.00 horas, junto a otra chocolatada infantil.

El martes 25 de febrero, uno de los grandes eventos: los concursos infantil y adulto de disfraces. Habrá música con DJ y también animador. El concurso infantil será de 17.30 a 18.30 horas, con la inscripción una hora antes. El adulto será de 18.30 a 19.30, con la inscripción también en la hora previa. Será en la Rúa do Principe, delante del MARCO, en una zona acotada.

A las 21.30 horas, se producirá la quema del Meco en la Porta do Sol.

El miércoles 26 de febrero, último día de Carnaval. Por la tarde se producirán las exequias funerarias de las comparsas: este acto tendrá lugar a las 18.00 horas en la Porta do Sol. Habrá a las 18.30 horas un desfile de acompañamiento de las comparsas y la comitiva fúnebre: está previsto que se dejen ver por la Porta do Sol, rúa Príncipe, rúa Colón y la rúa Policarpo Sanz, terminando en la Porta do Sol.

El escenario de la Porta do Sol también acogerá el sepelio do Meco a partir de las 19.30 horas, con los oficios laicos, resposos y sermones. A continuación, entrega de premios de comparsas y carrozas en el mismo escenario. Después, se pondrá ya punto y final hasta el año que viene al Entroido.

Tanto el domingo como el martes estarán los Merdeiros, personaje típico en Vigo, por el centro histórico y de mañana y tarde. Las obras previstas en la Porta do Sol y rúa Elduayen podrían alterar algunos de los eventos, como el sepelio, la entrega de premios, todos los eventos de viernes y sábado y la animación callejera del lunes de 17.00 a 19.00 horas.