Galicia Carnaval de Santiago 2020: calendario, horarios y actividades del Entroido Cuatro días de conciertos, desfiles y concursos de disfraces compondrán la programación de este año

El carnaval de Santiago de Compostela se compondrá de un variado surtido de actividades que dará comienzo este sábado. Además de concursos de disfraces y desfiles de carrozas, el ayuntamiento compostelano organizará talleres infantiles, conciertos y otras actividades de animación musical para amenizar los cuatro días de fiesta ininterrumpida.

Sábado 22

A las 20 horas, concentración en la praza de Cervantes y desfile del Meco hasta la praza do Toural pasando por la rúa Nova y la rúa do Vilar hasta el Pazo de Bendaña, donde permanecerá hasta el día 26 de febrero. A las 20.30, subida del Meco al balcón do Pazo de Bendaña.

Domingo 23

De 10.30 a 15 horas, animación callejera a cargo de la comparsa Os conformistas de Conxo acompañados por la charanga Os atrevidos. A las 17 horas, festival infantil de disfraces en la sala Capitol. A las 18.00 horas, animación, baile, sorteo de regalos, concurso de disfraces y premios.

Lunes 24

De 10.00 a 14 horas, obradoiro de máscaras surrealistas y maquillaje en el pazo de Bendaña (Praza de Toural). Se celebrará también el «Luns Fareleiro» (de 12 a 13.30 horas para los más pequeños y de 18 a 20 horas para todas las edades). De 16.30 a 20.30 horas, la charanga B+ desfilará por las calles y plazas del centro histórico.

Martes 25

De 10 a 14 horas, obradoiro de boteiros, pantallas y maquillaje en el pazo de Bendaña. Por la tarde, a las 16.30 horas, concentración de carrozas, comparsas y charangas en la Avenida de Ferrol. Una hora más tarde, desfile de Entroido y, a las 21 horas, entrega de premios.

Miércoles 26

De 10 a 14 horas, obradoiro de disfraces de robots y maquillaje en el Pazo de Bendaña. A las 20 horas, acompañamiento del Meco desde la praza do Toural hasta la praza Roxa con la participación de las comparsas A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+. A las 21 horas, el carnaval compostelano se clausurará con la quema del Meco.