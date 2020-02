Entroido 2020 Carnaval de Pontevedra 2020: programación, horarios y eventos del Entroido Todas las actividades de la festividad más divertida del año que arranca este viernes

Charangas, comparsas y orquestas. Ya está todo preparado en Pontevedra para dar la bienvenida al Carnaval por todo lo alto. La celebración abarcará desde este viernes 21 hasta el próximo día 29 de frebrero. A continuación, un breve repaso a la programación de todas las actividades para este Entroido en Pontevedra:

La fiesta arranca este viernes 21 con la degustación de filloas de Entroido, con la que el Concello invita a los más golosos amantes de este típico dulce carnavalero a reunirse a las 20 horas en la Praza da Ferraría, lugar que concentrará gran parte de la programación. A continuación, a las 21 horas, el alcalde Miguel Anxo Fernández recibirá a Urco, el Rei do Entroido, y a su séquito, acompañados de las comparsas Os Canecos, Amoriños de Boras, Os Paparrulos y muchas más. Por último, la Asociación Recriativa de Xeve procederá a la lectura del pregón de este año.

Los pasacalles marcarán la continuación de las celebraciones el sábado 22, cuando recorrerán el centro histórico junto a la comparsa Os Canecos a partir de las 11 horas. A las 17.00, comenzará el esperado desfile de disfraces do Entroido, con salida desde la calle José Malvar. El desfile marchará por el siguiente recorrido: Loureiro Crespo, Benito Corbal, Peregrina, Michelena, Praza de España, con fin el Alameda. A partir de las 20 horas, habrá fiesta y entrega de premios del desfile en la Praza da Ferraría.

Habrá que esperar al 24 de febrero, Luns do Entroido, para seguir la fiesta. Por la tarde, llega el momento de los más pequeños, con la celebración de talleres de juegos y disfraces a partir de las 17 horas en la Praza da Verdura. Los actos se trasladan a la Praza da Peregrina a las 19.30 horas, con la actuación de Comando Foucellas. A las 21 horas, en el Pazo da Cultura, tendrá lugar la primera eliminatoria del tradicional Concurso de Murgas.

Este Martes de Entroido, 25 de febrero, se celebrará la Festa da Filloa con el tradicional concurso, en el Mercado de abastos de Pontevedra a partir de las 16.30 horas. Los más pequeños podrán disfrutar de la Festa Pirata a partir de las 17 horas en la Praza da Ferraría. Habtá también animadores y sesión DJ. A partir de las 22 horas, la fiesta continúa con la Noite Pirata, a cargo de la Asociación Combrus e Troula y amenizando las comparsas de Solfamidas, Os Miúdos y Amoriños de Bora, entre otras.

La fiesta sigue este miércoles 26. Habrá un taller de mascaras a las 17 horas en la Praza da Peregrina. A las 17.30 horas el Campo da Festa de Cabaleiro acogerá la celebración del Entroido tradicional de Campañó y A Corrida da Rosca. El evento contará con actividades para mayores y niños (un particular festival infantil), y sobre todo, mucha música. Contará con las actuaciones de Discoteca Daniel y Orquesta Bahía para amenizar el baile de disfraces. Para finalizar, a las 21 horas tendrá lugar la segunda eliminatoria del Concurso das Murgas en el Pazo da Cultura.

El viernes 28 de febrero los pontevedreses se echarán a las calles para celebrar la Mostra da Parodia do Entroido, a las 22.30 horas de la noche. A las 1 horas se procederá a la entrega de premios en la Praza da Ferraría.

El Entroido rematará por todo lo alto el próximo sábado 29 de febrero, con el broche final a un programa cargado de actividades. Las principales plazas de Pontevedra acogerá a partir de las 13 horas la actuación de las Murgas da Rúa, PTV, Os do Val do Lérez, Equipo Ja y do Naveiro. A partir de las 18 horas, todo preparado para despedir a su particular «sardina», con el funeral del loro Rovachol, cabeza de cartel del Carnaval de Pontevedra. En primer lugar, se celebrará un velatorio en la Praza da Verdura. A las 21 horas, salida del cortejo fúnebre, que se trasladará a la Praza da Ferraría acompañado de la música de multitud de comparsas. Por último, ofrenda, incineración y espectáculo de despedida.