Empresas El capital privado invirtió 566 millones en Galicia en cinco años Iberconsa, Trison o Albo fueron las protagonistas de algunas operaciones

En el próximo trimestre, la firma de inversión Portobello Capital venderá su participación del 55% en la viguesa Iberconsa. La empresa gallega, competidora de Pescanova en la distribución y venta de pescado congelado, protagonizó a finales de 2015 una de las mayores operaciones de capital privado en la Comunidad. Desde 2014 al primer semestre del año pasado, este tipo de operadores dejó en Galicia un total de 566,4 millones de euros.

Fundada en 2010, Portobello Capital es una firma de inversión española que se convirtió en accionista mayoritaria de la pesquera viguesa desembolsando 30 millones de euros. Aunque la compañía no ha ofrecido cifras concretas, a principios de este mes anunció que vende su participación a la estadounidense Platinum Equity. «La vocación de las firmas del capital privado es entrar en una compañía durante un número de años, conseguir aumentar su rentabilidad, vender su parte y obtener una plusvalía», explica Jorge Montoya, socio de BDO, una consultora que pone en contacto empresas que necesitan capital en Galicia con los inversores.

Aunque en otros países este tipo de operaciones es habitual desde hace mucho tiempo, en Galicia el fenómeno es relativamente nuevo. La crisis financiera desatada en Estados Unidos con las hipotecas subprime «se llevó por delante al otrora brazo inversor de Galicia sustentado en torno a las extintas cajas de ahorro», explica BDO en el informe «Retos y Perspectivas de Inversión en Galicia para 2019». La desaparición de estos jugadores dejó la puerta abierta al Private Equity (capital inversión) en la Comunidad.

Según los datos de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri), Galicia se situó en 2017 como la tercera comunidad de España en número de operaciones, sólo por detrás de Cataluña y Madrid. Sin embargo, las 85 entradas de capital de inversores en empresas gallegas fueron de un montante discreto: en total, la inversión llegó a 43 millones, el 0,8% de la que se produjo en España. Ese año, por ejemplo, Portobello Capital entró en el accionariado de la cadena de gimnasios coruñesa Supera. En los primeros seis meses de 2018, la inversión alcanzó los 28,4 millones de euros en 19 operaciones. «El primer semestre siempre es el peor del año», indica Pelayo Novoa, otro de los socios de BDO, quien confía en que los números serán más abultados cuando se recuente la última parte del año.

Trison y conservas Albo

La mayor entrada de capital privado en las compañías gallegas se produjo en los años 2015 y 2016, con 213 y 263 millones de inversión respectivamente. Además de en Iberconsa, Portobello Capital inyectó dinero también durante esa época en Trison, la empresa coruñesa que vende sistemas audiovisuales para las tiendas de Inditex en todo el mundo y cuenta además entre sus clientes a Ikea, BMW o Estrella Galicia. También en 2016, la compañía china Shanghai Kaichuang compró por 61 millones la conservera gallega Albo, especializada en bonito, atún, sardinas y anchoas en lata.

En su informe BDO considera que la caída de la inversión del capital privado en los últimos dos años no se produce por falta de interés de estos operadores en la Comunidad. De hecho, en 2018, el 72% de las compañías de Private Equity que no compró participaciones en empresas gallegas sí analizó alguna oportunidad de inversión. Pero no fructificó. Para su estudio, BDO entrevistó a los responsables de las principales compañías de capital privado que operan en España. Dos fueron las causas que adujeron: la dificultad de encontrar empresas atractivas en tamaño y la falta de entendimiento con los directivos.

«Este tipo de inversores busca empresas con una dimensión determinada. De forma orientativa, una operación podría ser interesante a partir de una facturación superior a 20 millones de euros o un Ebitda mayor a dos millones, lo cual escasea en la región», apunta BDO. En Galicia sólo 477 empresas de un total de 127.077 supera esa cota. Además, la empresa gallega, que en su mayoría pertenece a la categoría de familiar, «percibe la entrada en el accionariado de un socio capitalista como algo negativo».

Pero el capital privado continúa buscando oportunidades en la Comunidad. El 92% de las firmas consultadas por BDO se plantea invertir en Galicia a lo largo de 2019. Por sectores, consideran que las mejores opciones están en alimentación, pesca, textil, naval, automoción y turismo.