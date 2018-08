Premiso revocado Cambados desaloja el puesto en el que Oubiña promocionaba su libro En el mostrador ambulante, solicitado por una tercera persona para la LXVI Festa do Albariño, se vendían también camisetas con el lema «Winston de batea y otras hierbas»

ABC

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 03/08/2018 17:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Cambados ha forzado la retirada del puesto en el que Laureano Oubiña vendía su libro y camisetas en la Fiesta del Albariño del municipio pontevedrés. El gobierno local de Cambados, informa Efe, ha revocado la autorización que había concedido para la instalación del mostrador ambulante en un espacio en las inmediaciones de la Casa del Mar. El consistorio se acoge a la nueva ordenanza municipal que permite, por razón de interés público y de forma unilateral, retirar el permiso para «no dañar la imagen de la fiesta».

Según ha indicado la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, el permiso para montar este puesto ambulante estaba a nombre de una mujer de Pontevedra para la venta de ropa. Sin embargo, en el puesto habilitado se personó el propio Laureano Oubiña para hacer promoción de su libro («Oubiña, toda la verdad»).

Además del libro, también vendía camisetas y pañuelos en los que ponía «LXVI Festa do Albariño» y «Winston de batea y otras hierbas». El concejal de Promoción Económica y Comercio, Xurxo Charlín, ha justificado en declaraciones a Efe que el nombre de la fiesta es una marca patentada por el Ayuntamiento de Cambados y es necesario un permiso para hacer un uso comercial de su nombre.

Por orden de la Alcaldía se presentó un decreto instando al vendedor a retirar el punto de venta, a lo que Laureano Oubiña hizo caso omiso y no retiró el puesto. Por tal motivo, el gobierno local procedió a realizar un segundo decreto en el que se le avisaba de que si no retiraba el mostrador, la Policía Local decomisaría los artículos que tenía a la venta, lo que acabó haciendo. En el momento del desalojo, Oubiña recogió su puesto, no sin increpar a los agentes.

La Fundación Galega contra o Narcotráfico ha felicitado al Ayuntamiento de Cambados y a su alcaldesa «por su determinación» para evitar el «grotesco espectáculo de autopropaganda» que durante la Fiesta del Albariño pretendía ofrecer Laureano Oubiña.

Censura esta fundación que en los últimos tiempos Oubiña se aprovecha de la actividad de comerciantes y de fiestas populares de renombre para «buscar notoriedad y hacer enaltecimiento de una vida al margen de la ley, dedicada a cometer gravísimos delitos». La fundación recomienda «seguir el ejemplo» de Cambados para evitar situaciones como la vivida en la Fiesta del Albariño.