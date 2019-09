GALICIA VACÍA Uno de cada cuatro concellos no ha visto nacer empresas en lo que va de 2019 En 77 municipios no se constituyeron sociedades mercantiles este año; 34 de éstos también se fueron de vacío en 2018. La Comunidad marcó en agosto un retroceso del 20%; La Coruña absorbió la mitad de la creación de entidades

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 04/09/2019 20:10h

En la Galicia vacía no nacen niños, la población cae en picado al tiempo que envejece, cierran entidades bancarias, se clausuran servicios y no se constituyen empresas. De acuerdo con los datos difundidos ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE), relativos a la Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondiente al pasado mes de agosto, 77 de los 313 concellos de la Comunidad no alumbraron ninguna sociedad mercantil en los ocho primeros meses del año. Esto es: un 24,6%, prácticamente uno de cada cuatro. Los fríos números trasladan al papel la realidad que se vive día a día en amplias zonas del rural: los más jóvenes se marchan en busca de oportunidades, van quedando los más mayores y cae en picado el atractivo para las empresas, que rehúyen territorios que van quedando en el vagón de cola.

Un vistazo al mapa que ofrece el IGE en su web resulta revelador: la balanza vuelve a decantarse a favor del eje atlántico y castiga el interior de Galicia. El sur de Orense y el interior y norte de Lugo se llevan la peor parte. El desglose por provincias ofrece escasas dudas: de los 77 concellos donde no se inscribieron sociedades mercantiles de enero a agosto, 41 son orensanos y 20 lucenses. Hay 11 coruñeses y tan solo cinco pontevedreses.

La situación más crítica se da en los reincidentes, aquellos municipios donde, según las tablas del IGE, tampoco se constituyeron empresas en 2018, por lo que la sequía, como mínimo, va camino del bienio. El desequilibrio es, si cabe, aún más acusado: de esos 34 concellos, 24, dos terceras partes, se ubican en la provincia de Orense, seguida de lejos por Lugo (7) y La Coruña (3). En la de Pontevedra no se dio ningún caso. En esta lista de los más castigados por el desinterés de los empresarios figuran ayuntamientos como A Capela y Moeche; Negueira de Muñiz, Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón; Xunqueira de Espadanedo, Rairiz de Veiga, Quintela de Leirado, Vilardevós, A Bola... Otro buen puñado —véase Chandrexa de Queixa, Castrelo de Miño, Calvos de Randín, Navia de Suarna y otros— se libran por haberse inscrito una solitaria empresa el año pasado.

Son la cruz de un comportamiento que tiene su cara en las grandes ciudades. De las 2.585 sociedades constituidas en Galicia en lo que va de año, La Coruña se sitúa al frente con 388, seguida de Vigo con 357 y Santiago con 142 (teniendo en cuenta solo las urbes, sin contabilizar las comarcas).

Agosto, en cualquier caso, no fue un buen mes para el crecimiento empresarial. El IGEda cuenta de 195 nuevas entidades, que son 94 menos que en julio. Tratándose del mes vacacional por excelencia, el dato podría no resultar excesivamente significativo, pero las tornas cambian cuando se acude a la comparativa con el mismo mes de 2018 y se aprecia una disminución de 50 sociedades. En términos relativos: un 20% menos.

Escora atlántica

De los casi dos centenares de empresas que se sumaron el pasado mes, La Coruña absorbió prácticamente la mitad con 91 (46,67%). Si se suman las 73 de Pontevedra (37,44%), el 84,11% resultante evidencia, una vez más, la preponderancia atlántica frente a Lugo (21) y Orense (10). El capital movilizado por las 195 empresas superó los 76,4 millones de euros, con una media de casi 392.000 por sociedad. En paralelo, ampliaron capital 51 entidades, prácticamente la mitad que en agosto de 2018 (101), movilizando 10,14 millones.

Una abrumadora mayoría de las incorporaciones al parque empresarial gallego, 191, son sociedades limitadas, por tres sociedades anónimas y una de otro tipo. Por sectores, se situó al frente el comercio (26,67%), seguido de la construcción (14,87%), las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros (12,31%) y la hostelería (10,26%). A la cola, transporte y almacenamiento (2,05%), actividades administrativas y servicios auxiliares (2,56%) e información y comunicaciones (3,59%).

El IGE recoge otras variables, como el sexo de los socios fundadores, que refleja una presencia «mayoritaria» del masculino: 79,28% frente al 20,72% de mujeres. En su inmensa mayoría, las nuevas empresas están en pocas manos: el 73,33% fueron creadas por un único socio fundador y el 20,51% por dos socios. Asimismo, en agosto redujeron capital 23 sociedades, se disolvieron 43, se fusionaron dos y un total de 20 entraron en situación concursal.