Bodegas lamenta que las reacciones a sus chistes contribuyeran a estigmatizar a los gitanos «Hubiese estado bien que desde las asociaciones se condenasen esas amenazas o se animase a quienes las han enviado a retractarse», lamenta el humorista

El cómico Rober Bodegas no ha podido dejar de lado la tormenta mediática generada en torno a sus chistes sobre la comunidad gitana, y las «más de cuatrocientas amenazas de muerte» recibidas después. Como hizo cuando anunció la retirada del polémico monólogo -un capítulo más del debate sobre los límites del humor- el humorista ha empleado su cuenta de Twitter para reflexionar sobre el asunto y hacer varias aclaraciones. «Os voy a contar cómo está la 'situachione'» arranca bromeando Bodegas, para a continuación lamentar que las reacciones a sus chanzas, con denuncias de por medio, también hayan contribuido a estimagtizar al colectivo.

«Puede que si me encuentro a una de los cientos de personas que me han amenazado me llevaré una paliza. Cosa poco probable porque esas centenas no representan en absoluto al pueblo gitano. #tuitserio». sostiene el humorista, que ha roto su silencio de los últimos días para rebajar la tensión del debate.

En sus tuits, muestra su pesar por el hecho de que algunas asociaciones romanís alentaran el clima de condena contra el monólogo, emitido en el Canal Comedy Central: «No obstante, hubiese estado bien que desde las asociaciones se condenasen esas amenazas o se animase a quienes las han enviado a retractarse. Así como retirar todos los vídeos y comentarios en los que se anima al linchamiento. Si se trata de ganar crédito, tal vez habría ayudado».

Bodegas, miembro del dúo Pantomima Full, asegura que «si el problema es la estigmatización», las «amenazas» recibidas «son incluso más perjudiciales que cuatro chistes». «Aunque esto es solo mi opinión», matiza.

Una de los ataques lanzados contra los chistes de Bodegas se centró en los llamados «chistes de payos», en los que jugaba al humor inverso con las normas sociales de unos y otros. Por ello, el cómico también ha querido hacer ver que «tenemos en común payos y gitanos es que ambos elegimos a líderes corruptos que atentan contra nuestro propio pueblo». Y lo ha hecho a través de un tuit en el que adjunta una información sobre Sinaí Giménez, líder de una de las asociaciones denunciantes, sobre el que recaen también acusaciones de alentar reyertas entre clanes.

Aclaraciones

En concreto, una de las bromas de Bodegas se refirió a la tradición gitana de la «prueba del pañuelo», una costumbre «cuestionable», sobre la que se siente «con derecho a opinar y reirme». «Quien haya seguido mi carrera como cómico, especialmente en Stand Up, sabrá de mi predilección por hablar de tabúes o temas controvertidos. Y he hablado (y me he reído) en mis shows de violencia machista, suicidio, terrorismo islámico, animalismo, cáncer, pederastia, etc.», incide.

Como aclaración final, el gallego agradece las muestras de apoyo y solidaridad, muchas de sus colegas de profesión, incluido a Manu Sánchez, que dijo que «no era compañero de nada» respecto a Bodegas, y se posicionó «del lado de los gitanos».

Finalemente, el miembro de Pantomima Full aclara que las «bromas se dirigían a determinadas costumbres, y no a la etnia en sí, ni a sus miembros que no participan de ellas. A quienes obviamente, respeto». «Al final, lo que venía a decir en el show, con más acierto o menos, es que ningún tema debe estar vetado para hacer comedia y ha quedado claro que este tema si lo está», concluye.