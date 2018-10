Primarias en la formación morada Bescansa ignora las críticas de Iglesias y se postula para liderar Podemos Galicia La dirección saliente denuncia haber recibido «presiones» por parte de la cúpula del partido y pide «neutralidad» Un grupo de inscritos ultima una tercera candidatura y Gómez-Reino negocia con errejonistas y anticapitalistas

Zoraida Rial

Habrá batalla por el liderazgo de Podemos Galicia. Carolina Bescansa anunció este martes que competirá en las primarias que la formación morada celebrará en la Comunidad para renovar su liderazgo, después de que Carmen Santos confirmase que no optará a la reelección como secretaria general. Tras sondear sus apoyos entre la militancia del partido, la socióloga compostelana —aunque afincada desde hace años en Madrid— reveló que se siente con fuerzas para participar en este proceso interno pese a las críticas que ha recibido durante los últimos días por parte del propio Pablo Iglesias y del que hasta el momento es su único rival en las primarias, el también diputado de Unidos Podemos en el Congreso Antón Gómez Reino, muy próximo al secretario general de la formación.

«Es un honor, una enorme alegría y voy a dedicar los próximos días a conformar una candidatura abierta, siempre plural», anunció Bescansa, que rechazó una vez más entrar en el «juego de provocaciones» iniciado por parte del líder del partido morado. Tanto Iglesias como Gómez-Reino han censurado públicamente que la diputada aspire ahora a liderar Podemos Galicia tras llevar «más de veinte años» residiendo en la capital de España y después de intentar sin éxito formar parte de la candidatura del partido a la Asamblea de Madrid.

Lo cierto es que la idea de que Carolina Bescansa pueda asumir las riendas de la formación morada en la Comunidad ha causado un enorme recelo entre la cúpula del partido. Según explicaron fuentes de la dirección de Podemos a este diario, existe el temor de que la socióloga, en caso de vencer en las primarias, actúe como contrapoder de la dirección estatal. De hecho, el entorno de Pablo Iglesias no ha visto con buenos ojos el paso al frente anunciado por parte de la cofundadora del partido, que el pasado mes de abril quedaba relegada en la formación tras trascender que urdía un plan para descabalgar a Iglesias del liderazgo de Podemos.

Precisamente, desde la dirección saliente de Podemos Galicia, volcada con la candidatura de Bescansa, denunciaron este martes haber recibido «presiones» por parte de la cúpula del partido tras saltar a la palestra el nombre de la socióloga. «Pedimos que, por favor, la secretaría de organización estatal y la dirección política estatal nos deje de presionar, porque lo que ahora le corresponde es la neutralidad y ser neutrales. Que quede esto claro, Podemos Galicia no necesita tutelas», reivindicó ayer la que hasta la convocatoria de este proceso interno fue la secretaria de organización del partido en Galicia, Natalia Prieto. Prieto evitó dar nombres pero sí matizó que esas presiones habían llegado a través de mensajes y cuentas en redes sociales. Carolina Bescansa, por su parte, eludió abundar en esta polémica, aunque sí rechazó que su candidatura tenga como objetivo hacer oposición a Iglesias desde la Comunidad. «Galicia no es una partida, no es una ficha. Cualquiera que haga esas lecturas desconoce Galicia y lo cerca que estamos de conseguir un gobierno de cambio», subrayó la cofundadora del partido.

«Tercera vía»

Todo apunta a que Bescansa y Gómez-Reino no serán los únicos participantes en este proceso interno. Fuentes consultadas por este diario confirman que un grupo de inscritos ultima una tercera candidatura que podría presentarse este fin de semana. Esta tercera vía estaría integrada por parte del grupo de militantes críticos con Carmen Santos que en marzo de 2017, tras la asamblea de Vistalegre II, lograron cosechar una mayoría en el Consejo Ciudadano Autonómico de la formación morada e incluso llegaron a revocar a seis miembros de la ejecutiva oficial. Esta maniobra fue finalmente desactivada por Santos por entender que no cumplía con los estatutos de la formación. Las mismas fuentes explican a ABC que este grupo de militantes estaría ultimando los nombres de la candidatura y preparando los documentos necesarios para concurrir en el proceso.

En paralelo, fuentes consultadas por Europa Press aseguran que el entorno de Antón Gómez-Reino ha establecido contactos durante los últimos días con los sectores errejonistas y anticapitalistas del partido de cara a configurar una lista de «unidad» en las primarias, aunque las conversaciones no están de momento avanzadas. A través de un escrito remitido a los medios de comunicación, la facción anticapitalista de Podemos Galicia anticipaba que no formará parte de ninguna lista que opte por «una lógica de repartición de poder o disputa de baronías». A su entender, es necesario que el partido retome el pulso de la calle en lugar de centrarse en «disputas por el poder», por lo que avanzaron que en los próximos días concretarán su postura en el proceso interno.