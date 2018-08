SANIDAD Baltasar, el obeso de casi 300 kilos que pide una solución a la Xunta Afirma que no pueden operarlo, aunque el Sergas dice que sí tiene infraestructura

Natalia Sequeiro

Baltasar Ozores se enfrentó en la mañana de ayer a la báscula. Para poder hacerlo tuvo que ir en la furgoneta de su hermano pequeño a la lonja de Tragove en Cambados donde comprobó que había adelgazado. Con unos dos metros de altura, pesa 286 kilos. Hace una semana superaba los 300. La pérdida no será suficiente para poder pasar por quirófano. La sanidad gallega, denuncia, «no tiene medios para atenderme. Si peso más de 190 kilos no me operan». En clínicas privadas, sí se muestran dispuesto a atenderlo. Pero no puede pagar la factura.

Vecino de Vilagarcía de Arousa, a sus 47 años a Baltasar Ozores se pasa casi todo el día encerrado en casa. Debido a la obesidad mórbida que padece tiene dolores constantes en tobillos, rodillas y espalda. Las piernas se le llenan de llagas y además sufre problemas del corazón y apnea del sueño. «Para poder respirar a veces hasta me tengo que poner morfina debajo de la lengua», explica. Hace un año le detectaron piedras en la vesícula pero no pudo entrar en quirófano para eliminarlas. Para llegar al hospital tuvieron que llamar a los Bomberos, en el centro no había camillas de su tamaño y las camas tampoco están preparadas para su peso. «El colchón no me aguanta y noto todos los hierros de la cama. ¿Si estoy operado cómo voy a aguantar?», se pregunta.

Ozores tampoco puede someterse a una operación de reducción de estómago que le ayudase a adelgazar. «La operación no es magia, es algo que te acelera el proceso de adelgazar, pero yo sé que hay que seguir a dieta y colaborar», apunta. «El Sergas no puede decir que tiene medios cuando yo estoy sufriendo que no los tiene», indica. Pese a que en la sanidad pública gallega le dicen que no pueden operar a pacientes con su peso, Ozores se ha puesto en contacto con hospitales privados de Barcelona y allí sí atenderían su caso. Pero la intervención cuesta 40.000 euros (en caso de que necesitase entrar en la unidad de cuidados intensivos) que él no tiene. Debido a su enfermedad no puede trabajar y solo cobra una pensión no contributiva. Además su madre y su hermana son las que se ocupan de atenderlo en el día a día.

Pese a sus críticas por la falta de medios en la sanidad pública gallega para atender casos como el suyo, Baltasar Ozores se desvive en alabanzas para los médicos y el personal sanitario que lo ha atendido a lo largo de estos años. «El 1 de enero, cuando me dio la crisis por las piedras en la vesícula me salvaron la vida. Me tratan de lujo todos los que me atienden. Ellos no pueden hacer más», asevera.

La respuesta del Sergas

Desde el Sergas aseguran que en ningún momento se «deja de atender asistencialmente la patología de ninguno de sus pacientes» y que la sanidad pública gallega tiene «infraestructura tanto para la atención especializada como para realizar operaciones a cualquier tipo de paciente que lo necesite, con las instalaciones adecuadas a esos pesos». Afirman que la cirugía bariátrica no está indicada para todos casos y que los tratamientos pueden ser largos y complejos por lo que «requieren la total colaboración del paciente». Baltasar Ozores afirma que él no se niega a colaborar. «Necesito ayuda. Pero me dan una dieta de 1.500 calorías. Necesito perder cien kilos y que me hagan un seguimiento», indica.