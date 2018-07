JUICIO EN VILAGARCÍA Avendaño, sobre Oubiña: «Cada vez que habla hace apología del hachís» La portavoz de las madres contra la droga y el histórico capo se ven las caras en los juzgados. Él la ha denunciado por «dañar su honor»

Laureano Oubiña y Carmen Avendaño se han encontrado finalmente este miércoles en los juzgados de Vilagarcía de Arousa, donde la justicia dirimirá la demanda por injurias del condenado por tráfico de hachís y blanqueo contra la presidenta de la Fundación Érguete. Oubiña planteó la demanda al entender que Avendaño lo había acusado de traficar con otras drogas, además de hachís, en una entrevista radiofónica, lo que considera que daña su honor y por lo que pide un euro de indemnización.

Tras no llegar a un acuerdo en la vista previa celebrada hace semanas finalmente se han encontrado en los tribunales en Vilagarcía. Carmen Avendaño ha dicho a los periodistas antes de entrar, que ella no ha dicho «lo que este señor dice que dije», ya que sostiene que ella no mencionó «para nada ni heroína ni cocaína».

«Creo que no tengo nada que responder a su acusación», ha señalado. «Lo que deseo es que esto acabe ya; me da la impresión de que está haciendo campaña del libro que dice que escribió, porque por lo que he oído las ventas son bastante bajas», ha incidido. Avendaño ha deseado «perder de vista» a Oubiña y ha dicho que cada vez que habla hace «apología del hachís».

«Obvia que el inicio de hachís en la adolescencia, presume de eso, a la larga produce llegar a otras drogas y a la muerte en los 80 y 90 (del siglo pasado) de cientos de personas», ha continuado. Preguntada por si esta demanda es por venganza, ha replicado que Oubiña a ella no le tiene «mucho cariño», algo que es recíproco.

Ha defendido que ella únicamente se dedica a contestar y a replicar las cosas que dice Oubiña, «que es un deslenguado», porque son ofensivas para muchas familias «que se sienten muy agredidas». «Yo como portavoz le replico. no habló por mí, sino por las familias afectadas», ha concluido.

«Sólo por blanqueo»

Ya durante la vista, Oubiña ha dicho que se siente ofendido porque Avendaño diga que se dedicaba a otro tipo de drogas. «Que diga cuáles, que el tabaco no está recogido como droga», la ha retado. Ha insistido en que el «tuvo tres condenas por hachís, en 1997,1998 y 1999, cumplidas íntegramente» pero que por contrabando o tráfico de tabaco y otras drogas no ha sido condenado, aunque «por blanqueo sí».

También ha criticado que Carmen Avendaño le haya llamado «asesino», ya que, que él sepa «nadie ha muerto por hachís». Además, ha advertido con interponer nuevas demandas contra cualquier persona que diga algo de él, ya que ha afirmado que ha cumplido sus condenas y que el 2 de septiembre «termina la última por blanqueo». Su abogado ha defendido que las declaraciones de Avendaño «daña el honor» de su cliente, por lo que pide el mantenimiento de la acusación.