Memoria Autobiografía coral del hemiciclo Jesús Fontenla, redactor de TVG, recoge en «Anecdotario do Parlamento de Galicia» la intrahistoria de las siete primeras legislaturas contada por sus protagonistas

La «crisis de gobierno brutal» a la que hizo frente Gerardo Fernández Albor en la segunda legislatura; el «intento de comprar votos, bien a cambio de dinero o de algún puesto político», «apuntalando esa minoría», mientras se movían hilos para formar gobiernos «alternativos»; «cómo afecta» en el BNG el apretón de manos de Beiras y Fraga en la sexta legislatura, que «inicia un periodo de entendimiento que se rompe con el Prestige»; la «revuelta de los de Orense» en el último mandato de Fraga, «encerrados en un piso y echándole un pulso al presidente». «Todo eso se explica hoy con la distancia y con el reposo del tiempo, y con más libertad», detalla Jesús Fontenla, periodista de TVG.

Con 13 años de trayectoria cubriendo información parlamentaria, ahora se asoma a las bambalinas a través de «Anecdotario do Parlamento de Galicia», fruto de cientos de horas de entrevistas con 90 protagonistas de las siete primeras legislaturas. «Para hacer un relato de ese tipo, donde los exdiputados se sientan libres de compromisos ideológicos, de partido, y cuenten de verdad lo que pasó, hay que dejar reposar el tiempo», razona Fontenla, que recibió la propuesta de dar forma al libro durante una comida con antiguos diputados, con los que mantiene una relación fluida.

«Muchos exdiputados van falleciendo, y con ellos fallecen esas anécdotas que no quedaron negro sobre blanco», amplía. «Sería una pena que eso se perdiese porque es la intrahistoria del Parlamento de Galicia y de nuestra autonomía», le transmitieron. Y aun consciente de enfrentarse a un «proyecto bastante mastodóntico», entendió que era «bonito y muy necesario», tanto como novedoso. «Se habían hecho relatos históricos enunciativos de lo que había pasado en el Parlamento, pero no de por qué había pasado, lo que había detrás de las cosas que habían pasado. Las razones últimas». La incorporación del Parlamento y la CRTVG apuntaló el proyecto.

Fernández Albor, con Barreiro Rivas - FONDO PARLAMENTO

El resultado es una «especie de autobiografía coral», con un «tono desenfadado y a base de anécdotas y vivencias» contadas en primera persona. «Desde la Asociación de Exdiputados tenían claro que no querían herir a nadie, pero sí que puedo decir que no se dejó de contar por ese motivo nada importante», afirma Fontenla. Y cita a Maximino Rodríguez, reputado orador, quien solía argüir: «Todo se puede contar si se sabe cómo». Algunos antiguos parlamentarios no lo apreciaron de la misma forma; tenían sus reservas porque, al ofrecerse una «visión subjetiva de lo que pasó» consideraban que «eso es falsear la historia». «Yo no estoy de acuerdo», rebate el periodista.

Por suerte, así lo entendió la mayoría, que accedió a compartir sus experiencias «de forma muy honesta pero dentro de su percepción personal». Y con la tranquilidad de volver sobre hechos que en algunos casos se remontan a hace 30 años: «Ya prescribió. Esa coletilla la dijeron varios». Hay, aunque no le «gusta hablar de los que no están», «cuatro o cinco ausencias notables», a pesar de que fue especialmente insistente. «Esa estrategia no tuvo éxito con otras personas, lamentablemente». El lector podrá echar cuentas de quiénes optaron por guardar silencio.

Serie en TVG

El proyecto no acaba en las páginas del libro. Es un «binomio» cuya segunda pata la conforma una serie de televisión, «A recámara», de siete capítulos de media hora, que TVG emitirá, «posiblemente», en septiembre. «La serie aporta los matices, la forma muy personal de volcarse cuando cuentan las anécdotas», y se complementa con el «fondo documental» que posee la televisión autonómica. «Está prevista la adenda de las siguientes legislaturas y está firmada de hecho», relata el también director de la serie. «Pero yo recomiendo mucho a las partes implicadas que se tomen ese tiempo prudencial para que reposen todos los recuerdos y que se pueda contar de la misma forma que aquí, con la misma franqueza y la misma riqueza».