SE BUSCA Alerta por dos desapariciones este fin de semana en Pontevedra Se trata de una joven que necesita medicación y de un sexagenario diabético de Vigo

ABC @abcengalicia ssSantiago Actualizado: 25/03/2019 11:37h

La Policía Nacional busca a un hombre de 69 años, Manuel Sánchez Noriega, que falta de su domicilio de Vigo desde el mediodía de este sábado, y a una chica de 24 años, Judit Jiménez Dapena, que necesita medicación desaparecida por segunda vez en Pontevedra. Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la joven de 24 años es «la segunda vez que se va», por lo que la Policía Nacional ha procedido a contactar con familiares para tratar de localizarla.

SOS Desaparecidos en su alerta emitida indica que la chica falta de Mourente (Pontevedra) desde el sábado. Mide 1,55 metros y pesa unos 60 kilos. Tiene piel morena, cabello largo ondulado y ojos negros. Cuando la vieron por última vez vestía pijama azul y bata azul con lunares de colores.

Por su parte, el grupo dos de la UDEV de Vigo, que se encarga de las desapariciones, investiga la desaparición de Manuel Sánchez Noriega. Su hijo presentó denuncia después de que, al llegar al domicilio en el que conviven ambos, en la calle Cervantes, no encontrase a su padre. Mide 1,65 centímetros de altura, pesa unos 60 kilos y usa gafas.

En el momento de la desaparición vestía una sudadera gris, una camiseta blanca, un pantalón de pana marrón y zapatos negros. El hijo, según ha explicado en la denuncia, salió del domicilio sobre las 14,00 horas de este sábado para comprar pan y, al regresar una hora más tarde, se encontró con la puerta abierta.

Cuando entró en la vivienda comprobó que su padre ya no estaba y, al revisar el domicilio, constató que su padre se había dejado el móvil y el juego de llaves de la casa, así como toda la documentación. Al no encontrarlo, se dirigió a la estación del tren pero el personal que estaba en ese momento le indicaron que no lo habían visto. También se puso en contacto con los centros sanitarios y hospitalarios. El desaparecido padece diabetes y precisa inyectarse insulina de forma diaria. SOS Desaparecidos también ha solicitado ayuda para localizarlo.