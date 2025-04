Alcoa amplía las consultas del ERE ante el brote de coronavirus de A Mariña

Ante el cierre de la comarca de A Mariña tras el brote de coronavirus , Alcoa ha decidido aplazar las consultas para el despido de 534 trabajadores de su planta de San Cibrao. Según acaba de comunicar la Conselleira de Industria, la multinacional suspende por el momento la reunión prevista mañana para negociar el ERE, que supondría el cierre de la última planta de aluminio primario que queda en España. La medida había sido solicitada tanto por los trabajadores, como por la Xunta o el Gobierno central. La finalización de las negociaciones estaba prevista para el próximo 25 de julio.

Este martes, los representantes sindicales de la plantilla se reunieron con el secretario de Industria del Ministerio. En la cita, según informó el comité Raúl Blanco, se comprometió a dar un ultimátum a la empresa para que cediese a una venta, tras aparecer un inversor interesado. Pero el conselleiro Francisco Conde sigue mostrando su preocupación por la situación de la factoría de A Mariña . «La solución para Alcoa pasa por la concreción de un precio energético ya sea con Alcoa, ya sea con otra empresa », subrayó Conde en un audio difundido por la Consellería. En opinión del titular de Industria del Gobierno gallego, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer soluciones que permitan la viabilidad de la planta. «El Gobierno de España sigue instalado en el inmovilismo» , censuró.

Conde reprocha que pese a estar ya en julio, el Gobierno central no ha convocado aún la subasta de interrumpilibidad para las empresas electrointensivas. A través de este mecanismo se compensa a las industrias grandes consumidoras de energía por parar la producción en caso de que la demanda eléctrica de los hogares sea alta y la red no pueda satisfacer todas las actividades. También censuró que el prometido estatuto para los consumidores electrointensivos, con el que se pretendía establecer una serie de medidas para rebajar la factura eléctrica a estas industrias, continúa sin aprobarse. Además tampoco se han activado las compensaciones de pagos del CO2. Sin embargo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, volvía a insistir el martes en que el precio energético no es en estos momentos el problema para la continuidad de Alcoa. La multinacional sigue resitiéndose a la venta y en declaraciones a ABC este martes, seguía las mismas tesis de la Xunta. «La producción de aluminio primario no es viable en España y una venta no es factible» , aseguró, para insistir en que si no se rebajan los costes energéticos (que suponen aproximadamente el 40% del total) nadie va a estar interesado en adquirir la factoría.

«Hay 534 familias esperando», afirmó Conde, quien pidió al Ejecutivo de Sánchez una «intervención» de la factoría mientras no se concreta el precio eléctrico . «Lamentablemente el Gobierno no concreta ese precio, ni establece los condicionantes para garantizar esa intervención que debe permitir la continuidad de Alcoa», prosiguió el conselleiro.

En la reunión del martes entre Raúl Blanco y los representantes de la plantilla, el Ejecutivo central reiteró s u plan para abaratar la energía de la factoría hasta los 23-35 euros el megavatio . La promesa va ligada a la aprobación del estatuto de las electrointensivas y a la consecución de un socio energético para la empresa. Pero Alcoa la rechazó tras la primera reunión organizada por el Ministerio hace unas semanas. Alegó que tardará unos años aún para poder ponerse en marcha.

