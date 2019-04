MONTERROSO El alcalde que tira la toalla porque no tiene «vocación de político» Miguel Rico, primer edil de Monterroso (Lugo), renuncia a seguir en un cargo que asumió «obligado por las circunstancias»

«Desde el primer momento tenía claro que yo no soy político». Miguel Rico, alcalde de la localidad lucense de Monterroso, tira la toalla. Renuncia a seguir porque, confiesa abiertamente, el «no» tiene «vocación de político».

«Estoy ahí por las circunstancias, entonces como político que no soy no puedo continuar. No estoy preparado para este mundo, ni tengo vocación de político», ha justificado su decisión Rico, de Independendientes Terra do Asma (INTA), según recoge Ep.

Esas «circunstancias» a las que alude Rico se remontan a diciembre de 2016: el entonces alcalde de Monterroso, Jesús Otero, fue condenado a más de un año de inhabilitación por la Audiencia Provincial de lugo. El motivo: la trama de retirada de multas de tráfico, que salpicó a Otero cuando era subdelegado del Gobierno en Lugo.

«El proyecto era de Suso Otero», ha admitido Rico en la misma línea de absoluta sinceridad. «Él dijo que no se iba a presentar y yo continué ese proyecto en su momento obligado por las circunstancias».

Regreso al instituto

A menos de un mes para que arranque la campaña de las elecciones municipales, el primer edil de Monterroso anuncia su adiós al bastón de mando y a la política activa. Le espera su puesto de profesor en el instituto, donde se reincorporará cuando arranque el próximo curso.

El académico, porque del político no quiere saber nada. «El 26 de mayo, punto y final, se acabó la aventura», ha zanjado, si bien el adiós no podrá ser inmediato: «Quedarán unos días hasta que tome posesión la nueva corporación».