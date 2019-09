Sin acougo

Actualizado: 07/09/2019 10:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

As Mareas non teñen acougo, se han vuelto a cambiar el nombre y siguen derrochando tiempo en debates internos. Una renovación de imagen no tiene por qué estar mal, pero cuidado, porque todo tiene su medida y el electorado acaba por perderle la pista a quien sale siempre movido en la foto. Grupo Común da Esquerda no tendría por qué tener ninguna pega como nomenclatura si se las prometiesen estables, pero vistos los antecedentes solo cabe preguntarse para cuando la nueva renovación.

En un año tocan elecciones autonómicas y Podemos-IU-Anova van a volver a tener que negociar nombres, listas e imagen pública. La previsión del tiempo anuncia marejada y en la sede del Bloque hacen fiesta. Los nacionalistas han pasado su particular travesía del desierto y ahora un poquito por mérito propio y otro por demérito ajeno siguen de racha y en tendencia ascendente. Pescan en aguas revueltas y hacen bien.

En el fondo de este asunto de la falta de acougo de las mareas, además de los egos personales inflados, está también la cultura política de twitter e instagram. En redes sociales los momentos de gloria son instantáneos, como fuegos artificiales que pasan de luz a ceniza en sólo unos segundos. Quien está de moda ayer hoy es un pesado más visto que la pana rayada.

Las redes están bien como divertimento, pero son peligrosas si las utilizamos como base para construir un proyecto político. Esa fugacidad se vuelve como un boomerang hacia quien lo ha lanzado, y regresar al pico para intentar volver a la cresta de la ola es la cosa más difícil del mundo. El mundo del influencer es cruel y algunos políticos lo sufren ahora en sus propias carnes.

No todo está perdido en las Mareas, hay gente que quiere hacer las cosas bien en el rupturismo gallego, pero si pretenden consolidarse en el panorama político más les vale crear un partido estable, con una jerarquía clara y con más autonomía de Madrid de la que tienen ahora. Decía Luís Villares esta semana que podrían llamarse directamente Podemos, y tiene más razón que un santo.