Franco, Alcoa y las trece rosas

El peor aliado de Gonzalo Caballero en su camino de consolidación como líder del socialismo gallego lo tiene en su propia casa y se llama Pedro Sánchez. Tal y como están las cosas... entre Endesa, Alcoa, la subida de peajes y los fondos retenidos por el Estado con fines electoralistas el actual secretario general del PSdeG no sabe ya cómo atacar a Núñez Feijóo sin que el presidente de la Xunta le saque los colores con cualquier portada de periódico.

En la sesión de control al presidente de esta misma semana Caballero mencionó a Franco, al Valle de los Caídos, a las Trece Rosas y a Vox. Cualquier cosa con tal de no pincharse con los asuntos espinosos que va sembrando su Gobierno. Lo hace, además, de modo muy poco imaginativo, con un discurso que valdría en Valencia, Badajoz o en Cercedilla. Por cierto, visto lo visto, los argumentarios del Partido Socialista se quedarían en blanco sin la existencia de la formación de Abascal. Vox no tiene en Galicia ni concejales, ni diputados, ni expectativas realistas de conseguirlos, pero en el discurso imaginario del PSdG son aliados íntimos de Núñez Feijóo. Todo el mundo coincide en ver al presidente autonómico en la parte más al centro del Partido Popular, salvo Gonzalo Caballero, para quien el inquilino de Monte Pío está a la derecha de la derecha. Al ladito de Ortega Smith y de Espinosa de los Monteros. Ya se ve, nótese la retranca, el cariño que le tiene Santiago Abascal al Partido Popular de Galicia...

Y por cierto, está muy bien que el PSOE presuma de su «E» de español, pero eso no debería suponer olvidar los problemas concretos que tiene cada una de las autonomías. Lo general no tiene por qué estar reñido con lo particular. Aquí en Galicia han entrado como elefante en una cacharrería en la política industrial y eso no se va a tapar desenterrando dictadores ni agitando el miedo a formaciones extremistas.

En nuestra autonomía el electorado siempre ha premiado a quien resuelve problemas y castigado a quien los ha creado o inventado. Tiempo al tiempo.