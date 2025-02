A la oposición no le va a gustar ninguna decisión que pueda tomar Feijóo, no lo duden

Si son en julio porque son en julio y si no se celebran porque no se celebran. No lo duden, a la oposición no le va a gustar ninguna decisión que pueda tomar Feijóo . Para eso están, pero no me digan que no es descorazonador ver que ninguno de los candidatos haya dicho estos días en los que tanto se ha hablado de las autonómicas: «aquí estoy yo para hacerlo mejor que el PPdeG». «Este es mi proyecto alternativo...» Pues nada. Yo no sé quién los asesora.

Sobre la oportunidad de celebrar elecciones, por otra parte, Podemos ir de cañas, hacer turismo activo por las Fragas do Eume o el Monte Aloia o pasear por calles repletas de gente si respetamos las franjas horarias, pero no escoger al próximo presidente de la Xunta . ¡Venga, hombre! ¡Pero si hasta se nos va a permitir tomar el sol en uno de las parcelas de la playa del Silgar!

¿Me van a decir que el pequeño comercio sí puede tener protocolos para que nos probemos una camiseta, la dejemos en su sitio y después la compre otro y no es posible garantizar que un ciudadano pueda votar en un espacio que gestiona la administración? Pues apaga y vámonos.

Lo que no podemos es celebrar las autonómicas de 2020 como si no pasase nada . Manoseando papeletas o charlando animadamente con el vecino al que le tocó ir a la mesa electoral, pero con medidas de seguridad y distancia social no tiene por qué haber ningún problema.

El coronavirus ha venido para quedarse hasta que consigamos una vacuna o consigamos inmunidad de grupo y eso como mínimo va a tardar un año. Más nos vale comportarnos como los adultos que somos : actuar de forma prudente, mantener distancia social y aislar los casos que vayan surgiendo. La mascarilla irrumpe como un complemento de moda más, también para ir al colegio electoral. Y por cierto: el voto por correo, qué importante va a ser en las próximas autonómicas.

Por último, en estas elecciones seguramente sea muy pronto para organizarlo, pero para próximos comicios es hora de ir pensando en el voto electrónico .